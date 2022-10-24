3 tuổi sướng nhất thiên hạ trong tháng 10 Âm lịch: ung dung hưởng lộc, làm ăn đại phát, hầu bao rủng rỉnh, hạnh phúc thăng hoa

Do cầm tinh những chú gà nên người tuổi Dậu thường chăm chỉ, siêng năng, luôn tập trung phát triển năng lực và mong muốn hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Họ không thích đùn đẩy trách nhiệm, càng không muốn nhờ vả người khác trong khi đó là trách nhiệm của mình.

Khi gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này chỉ than thở với những người thực sự thân thiết như một cách giải tỏa áp lực. Sau khi than thở, họ lại tập trung tự tìm cách giải quyết và khắc phục vấn đề.

Chính tinh thần này khiến người tuổi Dậu thường tự ôm vào mình nhiều trọng trách cũng như áp lực. Tuy vậy, đó cũng là động lực để họ không ngừng phát triển, là cơ hội để dùi mài tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, họ là người biết không ngừng nỗ lực cố gắng, đồng thời nghiêm khắc với chính bản thân. Họ không đầu hàng khi vấp ngã, học hỏi để trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây là tiền đề quan trọng để khi thời cơ đến, họ có thể bộc phát tiềm năng cá nhân.

Giai đoạn tới đây chính là “thời cơ” mà những người tuổi Dậu cần phải nắm bắt. Tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên là nhân tố không thể thiếu để làm động lực phát triển. Sự “bùng nổ” này sẽ hấp dẫn ánh mắt của quý nhân và Thần Tài, đem tới cho họ nhiều may mắn hơn.

Khi tầm nhìn đã đủ, năng lực trong tầm tay, mỗi một cơ hội dù lớn dù nhỏ đi qua đều trở thành bước đệm để người tuổi Dậu “đổi đời”, đưa cuộc sống sang một trang mới.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy sẽ trong tháng 10 Âm lịch là một tháng vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong tháng 10 âm lịch cũng rất thuận lợi. Trong tháng 10 Âm lịch, người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Trong tháng 10 Âm lịch, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.