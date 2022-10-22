3 tuổi có Thần Tài "chống lưng": Cuối tháng 9 Âm lịch trúng số độc đắc, ôm tiền bạc tỷ, sang tháng 10 Âm lịch đại phát giàu sang, thu vàng "mệt nghỉ"

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 18:35

Ba cái tên được nhận bổng lộc của Thần Tài vào cuối tháng 9 âm lịch, đầu tháng 10 âm lịch sau đây sẽ vui như Tết đến, bạc vàng phủ kín người, may mắn dồn dập nên trúng số cũng là chuyện rất dễ xảy ra.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con heo thường dễ tính, bao dung và chẳng bao giờ chấp vặt những chuyện cỏn con. Chỉ cần lỗi lầm đó không quá lớn thì họ hoàn toàn có thể bỏ qua. Họ cũng không bao giờ nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián gì, tất cả những gì họ làm chỉ là quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Nhờ bản tính này mà những người tuổi Hợi cực kì được lòng người, từ sếp tới đồng nghiệp ai cũng yêu mến, kính trọng.

Những mối làm ăn cũng từ đó mà kéo tới ầm ầm. Đã thế, những người tuổi Hợi lại còn rất hay gặp may mắn nữa.

3 tuổi có Thần Tài 'chống lưng': Cuối tháng 9 Âm lịch trúng số độc đắc, ôm tiền bạc tỷ, sang tháng 10 Âm lịch đại phát giàu sang, thu vàng 'mệt nghỉ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời của họ, cái gọi là trắc trở, gập ghềnh hầu như không có. Thế nhưng, điểm cộng của những người này chính là dù có bạc tỷ cũng không bao giờ thích khoe khoang. Họ giàu có một đời, công thành danh toại, tiền bạc không thiếu nhưng cực kì giản dị. Thế nên, đừng vội nhìn thấy Hợi giản dị mà chê nhà quê nha!

Vào cuối tháng 9 âm lịch và đầu tháng 10 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng đỏ thăm viên mãn. Những người yêu nhau càng thấu hiểu nhau hơn, gỡ được hết những khúc mắc trong lòng, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc và cũng là những người đồng hành lý tưởng trên đường làm giàu.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, con đường tài lộc của người tuổi Sửu xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

3 tuổi có Thần Tài 'chống lưng': Cuối tháng 9 Âm lịch trúng số độc đắc, ôm tiền bạc tỷ, sang tháng 10 Âm lịch đại phát giàu sang, thu vàng 'mệt nghỉ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi, trúng số độc đắc. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Vào cuối tháng 9 âm lịch, đầu tháng 10 âm lịch, con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào cuối tháng 9 âm lịch, đầu tháng 10 âm lịch rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé. Cơ hội giàu sang phú quý luôn đón chờ tuổi Mùi, chỉ cần chăm chỉ và chịu khó, trước sau gì tuổi Mùi cũng giàu nứt vách.

3 tuổi có Thần Tài 'chống lưng': Cuối tháng 9 Âm lịch trúng số độc đắc, ôm tiền bạc tỷ, sang tháng 10 Âm lịch đại phát giàu sang, thu vàng 'mệt nghỉ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm

Những con giáp này sẽ không còn buồn rầu vì tiền nong nữa, sau 19h tối nay 21/10 sẽ có lộc đến mang niềm vui ngập tràn, tiền tài cũng tăng vọt.

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