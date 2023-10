Những mối làm ăn cũng từ đó mà kéo tới ầm ầm. Đã thế, những người tuổi Hợi lại còn rất hay gặp may mắn nữa.

Vào cuối tháng 9 âm lịch và đầu tháng 10 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng đỏ thăm viên mãn. Những người yêu nhau càng thấu hiểu nhau hơn, gỡ được hết những khúc mắc trong lòng, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc và cũng là những người đồng hành lý tưởng trên đường làm giàu.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, con đường tài lộc của người tuổi Sửu xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi, trúng số độc đắc. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Vào cuối tháng 9 âm lịch, đầu tháng 10 âm lịch, con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào cuối tháng 9 âm lịch, đầu tháng 10 âm lịch rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé. Cơ hội giàu sang phú quý luôn đón chờ tuổi Mùi, chỉ cần chăm chỉ và chịu khó, trước sau gì tuổi Mùi cũng giàu nứt vách.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.