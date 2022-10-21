Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 15:50

Những con giáp này sẽ không còn buồn rầu vì tiền nong nữa, sau 19h tối nay 21/10 sẽ có lộc đến mang niềm vui ngập tràn, tiền tài cũng tăng vọt.

Tuổi Tỵ

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ vốn khôn ngoan, lanh lợi, lại lạc quan, sống có mục tiêu. Họ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Ngay cả khi xuất thân từ gia đình không mấy khả giả, người này vẫn liên tục cố gắng vươn lên để thay đổi cuộc đời. Bản mệnh sống có trách nhiệm và luôn tỉ mỉ trong công việc nên được mọi người tin tưởng.

Tử vi dự báo rằng sau 19h tối nay 21/10, tuổi Tỵ có thể thành công trên lĩnh vực mà mình theo đuổi. Sự nghiệp đại cát đại lợi, thu nhập của tuổi Tỵ tăng lên, cuộc sống ngày một đủ đầy hơn.

Tuổi Sửu

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người sống kiên định với những mục tiêu của mình, dù xuất phát điểm có thấp nhưng cũng sẽ vươn lên nhờ sự cố gắng, nhanh nhạy của bản thân.

Sau 19h tối nay 21/10, bạn có đường công danh, sự nghiệp vô cùng sáng, tiền bạc có cải tiến, tăng cao hơn so với trước đây. Bạn đồng thời có thể nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Công sức của bạn bỏ ra thời gian vừa qua sẽ được gặt hái, không những thế bạn còn có quý nhân phù trợ trong thời gian tới.

Tuổi Dần 

Trong suốt 2 tháng vừa qua, con giáp này nên những đen đủi, khó khăn ập đến là khó tránh được. Nếu bạn để ý sẽ thấy trong năm nay bản mệnh kiếm tiền rất dễ nhưng không thể giữ được đồng nào cho riêng mình, đến khi có việc lại phải tất bật đi vay mượn xung quanh. 

Do Hung Tinh chiếu mạnh cộng thêm những tín hiệu mạnh mẽ của sao Kế Đô mà tiền tài của con giáp này hao tổn không ít. Họ không thể duy trì được nguồn vốn hiện tại của mình. Một phần do sự phóng túng của bản mệnh, thích gì mua đó mà ra. 

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng may mắn thay, sau 19h tối nay 21/10, người tuổi Dần được hưởng những trái ngọt trước đó do mình làm ra, bạn cũng tỉnh táo hơn trước những lời mời gọi ngọt ngào vào những cuộc chơi mới mẻ. 

Tự bản thân mình ý thức được, tiền bạc không dễ kiếm nếu không biết ăn tiêu dè xẻn ắt hẳn một ngày nào đó bạn sẽ tay trắng, những người thân yêu của bạn không thể gồng gánh mãi được.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước vào ngày 21/10 đến hết tháng 10 này, 3 con giáp sau đây sẽ có số mệnh nhàn hạ hơn bất cứ lúc nào, đã có may mắn kề cạnh lại thêm tiền tài sinh sôi nên dễ dàng hưởng lộc mà chẳng tốn nhiều công sức như trước nữa.

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