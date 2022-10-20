Từ 21/10 đến hết tháng 10 dương lịch: 3 con giáp đúng căn phú quý, rơi trúng hố vàng, Thần Tài cho lộc, "nằm duỗi mà ăn" chẳng lo nghĩ bạc tiền

Bước vào ngày 21/10 đến hết tháng 10 này, 3 con giáp sau đây sẽ có số mệnh nhàn hạ hơn bất cứ lúc nào, đã có may mắn kề cạnh lại thêm tiền tài sinh sôi nên dễ dàng hưởng lộc mà chẳng tốn nhiều công sức như trước nữa.
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Tuổi Dậu
Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Dậu đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.
Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng người tuổi này có tư duy rất tốt và rất thích suy nghĩ, vì vậy trong cuộc sống, họ biết cách quan sát một số sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó rút ra được chân lý và thậm chí là tìm ra một số cơ hội cho chính mình.
Bạn có thể sử dụng sức mạnh và trí tuệ cá nhân để cải thiện khả năng kiếm tiền trong thời gian này, có những đóng góp và sức mạnh to lớn hơn, đạt được mục tiêu chính mình đặt ra.
Thời điểm này, có nhiều cơ hội hơn tháng trước, tiền bạc đến nhanh hơn, hiệu quả công việc cao hơn, có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.
Tuổi Thìn
Từ 21/10 đến hết tháng 10 dương lịch cũng là khoảng thời gian vượng cát tinh, may mắn cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này.
Bạn được quý nhân phù trợ nên đường tài lộc vô cùng hanh thông. Vì được chỉ đường dẫn lối nên mọi thứ cứ như đã trải sẵn hoa hồng, bạn chỉ việc đi theo mà hưởng trọn thành công.
Việc kiếm tiền với bạn lúc này chỉ là vấn đề trong tầm tay, thậm chí bản thân bạn còn không ngờ nó sẽ đến nhanh và đơn giản như thế.
Cuối tháng 10 cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.
Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm. Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay trong ngày hôm nay. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này, đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp.
Bởi vậy, hãy tận dụng thời gian tuyệt vời này để vận trình thăng hoa.
Một điều cần lưu ý với con giáp này, ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, đừng nên vung tiền hoang phí kẻo lâm cảnh "cháy ví" lúc nào không hay.
Tuổi Mùi
Tam Hợp nâng đỡ, từ 21/10 đến hết tháng 10 dương lịch người tuổi Mùi có một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ.
Thậm chí, nhờ tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, bản mệnh còn gặt hái được thành tích cao, có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn.
Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, nghỉ ngơi đúng lúc và đi thăm khám nếu thấy cần thiết.
Thông tin chỉ mang tính chát tham khảo, chiêm nghiệm.