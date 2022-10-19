Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu cảm thấy an tâm với những gì đang diễn ra với người thân của mình, khi nhìn thấy họ khỏe mạnh, vui vẻ, bạn cũng cảm thấy an tâm, vững tin hơn khi theo đuổi các đam mê của mình trong cuộc sống. Bạn chỉ cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe như thế.

Vào đầu tháng 12 dương lịch, bản mệnh nên lắng nghe những lời khuyên về sức khỏe , tránh việc chủ quan mà làm việc quá sức hoặc ăn toàn những món thiếu chất, nhất là đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn ở trong hộp hoặc đóng gói, để lâu trong thời gian dài.

Chính Ấn hỗ trợ cho tuổi Dậu có nhiều thời gian hơn để tập trung, phân tích trong công việc, nhờ thế mà bạn đào sâu tìm hiểu những kiến thức cần biết. Bạn thu lượm được kha khá thông tin để xử lý vấn đề trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 12 dương lịch,, tuổi Thìn có cuộc "lột xác" ngoạn mục. Bản mệnh rũ bỏ xui xẻo để hưởng vận tài lộc hanh thông và nhiều điều may mắn ập đến.

Trong công việc, tuổi Thìn có khoảng thời gian vàng để phát huy năng lực, tiếp nhận những bản hợp đồng có giá trị nhờ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Con giáp này không chỉ thành công trên con đường tài lộc mà chuyện tình duyên cũng êm đẹp. Người độc thân có khả năng tìm được đối tượng ưng ý. Người có cặp có đôi càng thêm gắn bó bền chặt.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Mùi gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 12 dương lịch, con giáp tuổi Mùi có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.