3 con giáp một bước lên tiên, tiền về như nước từ 18h tối 18/10/2022, giàu sang hơn người, làm đâu thắng đó

Từ 18h ngày 18/10, Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao trách nhiệm cho bạn, bởi bạn là người có trách nhiệm cao, làm việc có đầu có đuôi, chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn được nhiều người yêu mến vì có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau. Bạn cũng biết ai là kẻ xấu bụng mình cần phải tránh xa nếu không muốn rước lấy họa vào thân.

Bạn có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Đây chính là lúc bạn cần dũng cảm nhận trách nhiệm và tin tưởng hơn nữa vào chính mình. Bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công còn lớn lao hơn hiện tại.

Tuổi Sửu

Theo Ngũ hành thì Sửu tương ứng với Thổ, một nguyên tố mang tính vững chắc, ổn định. Ngoài ra, trong xếp hạng 12 con giáp theo thứ tự, con trâu là loài đạt vị trí thứ 2 trong cuộc đua về trời. Điều đó đã phần nào quyết định người mang bản mệnh này thường có cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này không ngại khó khăn, nguy hiểm, luôn hướng tới nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn của riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Sửu, vào thời điểm Dương khí tràn đầy, khí Hỏa vượng nhất trong năm yếu tố ngũ hành thì tương sinh ra Thổ, kéo theo vận may và tài lộc cùng nảy nở thịnh vượng. Nếu tránh được tai họa do tiểu nhân quấy phá, lừa phỉnh, bản mệnh con Trâu sẽ ngày càng gặp nhiều thuận lợi trên con đường Chính Tài, cũng như đời sống tương lai ngày một thông thuận. Cần hạn chế ôm đồm nhiều việc vào người, dễ gặp bất trắc rủi ro.

Bên cạnh đó, từ 18h ngày 18/10 cũng là thời điểm thích hợp để bắt tay chuẩn bị các dự án lớn, các ý tưởng đã ấp ủ từ lâu vì nhân duyên của bản mệnh trong giai đoạn này tương đối tốt. Những người xung quanh sẵn sàng hỗ trợ khi gặp khó khăn. Nếu có cơ hội thay đổi môi trường làm việc thì cũng không cần chần chừ, đây là biến động theo chiều hướng tích cực đi lên. Khó khăn hay thách thức đều có khả năng chuyển hóa thành cơ hội thể hiện năng lực, rèn luyện bản thân với tâm thái vui vẻ, sẵn sàng.

Tuổi Dần

Nhiều người nói rằng tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền lực và mang số mệnh phú quý. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn chật vật với cuộc sống hiện tại của mình bởi lẽ họ vẫn chưa gặp được vận may. Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công. Vì vậy, họ không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian sắp tới, tuổi Dần cũng đang lo ngại về tình hình tài chính của mình, nhưng từ 18h ngày 18/10, vận may sẽ chiếu cố tuổi Dần, giúp họ giải quyết được những rắc rối. Không những thế, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Dần cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.