Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 16:15

Tử vi cho thấy vận mệnh của 3 con giáp sau vào 20h tối nay 17/10 cần cẩn trọng tuyệt đối, nhất là với người làm ăn, kinh doanh để tránh tiền mất tật mang vì tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dần

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong đầu tháng 10, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến gần cuối năm khaongr tháng 12, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Vè mặt tài lộc, vào 20h tối nay 17/10 sẽ kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt. Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần cũng nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.\

Tuổi Tị

Vào 20h tối nay 17/10, người tuổi Tị đối đầu với cục diện Hình Thái Tuế nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó.

Hãy chú ý khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc, như vậy thì bạn mới có thể vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc vào điều này, điều khác.

 

Bản mệnh thường không mấy tập trung vào nhiệm vụ của mình bởi bản tính lười biếng, được chăng hay chớ. Lại thêm tinh thần thiếu hăng hái, không sẵn sàng hành động nên dù có đặt ra kế hoạch cũng khó bắt tay vào làm.

Chính những điều bạn thực hiện hàng ngày khiến lãnh đạo cảm thấy khó tin tưởng, không muốn giao cho bạn những công việc quan trọng, việc thăng tiến trở nên khó khăn nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua.

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, chú ý hơn khi làm việc để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân.

 

Tuy bạn là người rất chân thành, song do tính cách lạnh lùng, nhiều khi cô độc, không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nên mọi chuyện khó có thể thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, hai người thường xuyên rơi vào cảnh chiến tranh lạnh vì không hiểu ý nhau.

Những ý kiến khác biệt cũng khiến việc trao đổi gặp phải khó khăn, thậm chí là mỗi người một ý, mỗi người làm việc của mình mà không quan tâm đến đối phương, khiến quan hệ dần trở nên xa cách. Với những ai còn độc thân, bạn khó bước ra khỏi thế giới của riêng mình mà thường xuyên chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực. 

 

Do chịu tác động của cục diện Hình Thái Tuế nên chuyện kiếm tiền không được lý tưởng. Hơn nữa, một số người tuổi Tị có năng lực khá hữu hạn, lại thêm tính cách lười biếng, thụ động nên khó có thể cải thiện được thu nhập.

Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ của mình để có thể giữ vững thành tích đã đạt được từ trước đó, nếu không ngừng cố gắng thì vẫn có thể chạm tay tới cơ hội thưởng nóng, tăng lương.

Với người làm ăn, kinh doanh thì bạn cần đặc biệt chú ý khi đưa ra những quyết định đầu tư. Nếu sơ suất, tin người quá đáng, bạn rất dễ rơi vào cảnh phá tài hoặc bị lừa gạt, lợi dụng, khiến tiền bạc thất thoát khó có thể kiểm soát được.

Tuổi Sửu

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 20h tối nay 17/10, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kĩ càng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tự vi cho thấy khoảng thời gian từ 16/10 đến 20/10 là lúc bội thu may mắn của 3 con giáp sau đây. Đặc biệt, công danh sự nghiệp cũng lên một tầm cao mới.

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