Top 3 con giáp có tướng phú quý, dễ làm quan to chức trọng, vạn người tin yêu, lời nói uy quyền "hô mưa gọi gió"

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 13:45

3 con giáp này sinh ra đã bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn vượt trội hơn người bình thường. Càng lớn họ càng bộc lộ tiềm nang thủ lĩnh, xứng đáng được vào vị trí cấp cao, quan to chức lớn.

Tuổi Dần

Top 3 con giáp có tướng phú quý, dễ làm quan to chức trọng, vạn người tin yêu, lời nói uy quyền 'hô mưa gọi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần từ khi sinh ra đã có tố chất hơn người. Họ luôn mang tính cách mạnh mẽ và quyền uy nên có thể khiến hầu hết người xung quang cảm thấy nể sợ và thán phục. Bởi vậy, một khi có được cơ hội thăng tiến, những người cầm tinh con Hổ sẽ quyết tâm cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

Những người cầm tinh con Hổ sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc. Họ bộc lộ năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Qua tất cả những việc họ làm có thể thấy họ là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc.

Tuổi Dậu

Top 3 con giáp có tướng phú quý, dễ làm quan to chức trọng, vạn người tin yêu, lời nói uy quyền 'hô mưa gọi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu có suy nghĩ trưởng thành hơn những người cùng trang lứa. Họ luôn ý thức về việc đổi đời của bản thân nên ra sức học hành và làm việc. Đa số người tuổi Dậu thường trải đời rất sớm nên học hỏi không ít kinh nghiệm sống của mọi người.

Nhờ đó họ thích nghi với nhiều môi trường làm việc. Dù có đổi nơi làm, bạn cũng có thể cân bằng tâm trạng và hoàn thành tốt công việc được giao. Có thể nói số Dậu sinh ra là để làm quan, nắm trong tay quyền hành và khối tài sản vô cùng lớn.

Tuổi Tỵ 

Với vẻ ngoài lạnh lùng đầy suy tư, có vẻ hơi “nguy hiểm”, người tuổi Tỵ được đánh giá là bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Họ không dễ dàng tức giận, họ dùng sự tĩnh lặng của mình để suy nghĩ và phán đoán. Ở họ, sự tàn nhẫn là yếu tố cần thiết để trở thành người đứng đầu.

Top 3 con giáp có tướng phú quý, dễ làm quan to chức trọng, vạn người tin yêu, lời nói uy quyền 'hô mưa gọi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ khi làm sếp thường có vị trí rất chắc chắn. Trước khi được nếm trải thành công và cảm giác thỏa mãn của quyền cao chức trọng, người cầm tinh con Rắn phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả thậm chí cả thất bại. Ngay ở thời điểm vừa khởi nghiệp, tuổi Tỵ sẽ luôn cố gắng, tận dụng tất cả mọi cơ hội có thể.

Mọi việc họ đều rất nghiêm túc và quyết đoán. Nếu ai cản trở, làm ảnh hưởng đến lợi ích và con đường đi thì kẻ đó sẽ trở thành “cái gai” trong mắt của tuổi Tỵ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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