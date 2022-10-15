3 tuổi may mắn cuối tháng 10: tiền rơi vào người, làm ăn tấn tới, đi đâu cũng có cơ hội làm giàu, thay vận đổi đời phú quý

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 17:35

Cuối tháng 10 là thời gian huy hoàng về tài vận của 3 con giáp sau đây, bạn không chỉ may mắn trong công chuyện làm ăn mà tình duyên gia đạo cũng hạnh phúc ấm êm hơn hẳn thời gian trước đó.

Tuổi Sửu

Cuối tháng 10 này là thời điểm sự nghiệp của người tuổi Sửu đạt được những bước phát triển rực rỡ. Chỉ cần vạch ra một mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình, đồng thời không ngừng cố gắng vươn lên, bạn ắt sẽ đạt được thành công thậm chí ngoài mong đợi.

3 tuổi may mắn cuối tháng 10: tiền rơi vào người, làm ăn tấn tới, đi đâu cũng có cơ hội làm giàu, thay vận đổi đời phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 10 này bạn có nhiều cơ hội để xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách, bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ.

Tháng vượng đào hoa, bản mệnh chủ động nắm bắt để thúc vượng nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ.

Tuổi Dậu

3 tuổi may mắn cuối tháng 10: tiền rơi vào người, làm ăn tấn tới, đi đâu cũng có cơ hội làm giàu, thay vận đổi đời phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn cuối tháng 10. Vận trình của bạn chủ yếu chịu tác động của sao Thiên Đức nên công việc, tiền bạc đều nhận được kha khá tin mừng. 

Tất cả mọi việc mà bạn làm đang bị soi xét khá nghiêm ngặt, nhưng vì chất lượng công việc tốt nên bạn được lãnh đạo đánh giá rất cao. Bên cạnh mức lương ổn định, bạn còn có thể nhận được lời tuyên dương từ cấp trên hoặc khoản thưởng nóng nho nhỏ khích lệ tinh thần.

Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh làm ăn giỏi, sống mạnh mẽ và độc lập nên sẽ giải quyết được mọi vấn đề tiền bạc, buôn bán lúc nào cũng khách khứa tấp nập. 

Tuổi Dần

3 tuổi may mắn cuối tháng 10: tiền rơi vào người, làm ăn tấn tới, đi đâu cũng có cơ hội làm giàu, thay vận đổi đời phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Cuối tháng 10, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 13h ngày 15/10/2022: Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp chính thức vươn lên từ nghèo khó, hái tiền thu vàng, làm ăn hưng phát, giàu sang phú quý

Đúng 13h ngày 15/10/2022: Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp chính thức vươn lên từ nghèo khó, hái tiền thu vàng, làm ăn hưng phát, giàu sang phú quý

Vận trình biến chuyển, vào 13h chiều 15/10/2022 tử vi dự báo chính là thời vận của 3 con giáp được gọi tên trong số vàng may mắn, có lộc lớn dễ thay đổi tài vận.

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