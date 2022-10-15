Từ 20h ngày 15/10/2022: 3 tuổi được Thần Tài "bao bọc", hưởng lộc Tổ Tiên, trúng độc đắc lớn, hái vàng hái bạc, bội thu tiền của, lên đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 18:25

Tử vi cho thấy mức độ may mắn của 3 con giáp sau đây tăng tiến tột độ từ 20h tối hôm nay 15/10. Đường tiền tài vượng sắc giúp bạn phát đạt kiếm tiền, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Từ 20h tối nay 15/10, người tuổi Tỵ đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp. Con giáp này hoặc là chuyển việc hoặc là được điều chuyển lên vị trí cao hơn, hơn nữa do có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đón nhân vô số tin vui trong cuộc sống.

Khi sự nghiệp đã ổn định, người tuổi Tỵ dưới sự giúp đỡ của quý nhân sẽ có rất nhiều cách thức khác nhau để kiếm tiền, do đó số tiền tích lũy ngày một dày thêm. Hơn nữa, bạn cũng rất dễ nhận tin vui về tiền bạc nhờ cơ hội may mắn như trúng độc đắc mà bạn không ngờ đến.

Từ 20h ngày 15/10/2022: 3 tuổi được Thần Tài 'bao bọc', hưởng lộc Tổ Tiên, trúng độc đắc lớn, hái vàng hái bạc, bội thu tiền của, lên đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, khi mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi, làm bất cứ việc gì cũng ra tiền, cộng thêm những may mắn trong thời gian trước nên người tuổi Tỵ có thể tận hưởng một cuộc sống vô tư vô lo, không phải đau đầu về cơm áo gạo tiền nữa.

Tuổi Thân

Từ 20h tối hôm nay 15/10, tuổi Thân lúc này khá dồi dào năng lượng, sự tự tin và sự chuẩn bị là thứ cần có trong tuần này. Nó giúp bạn thúc đẩy năng lượng, bước vào tuần mới tích cực hơn, gặt hái nhiều thành công hơn.

Nửa đầu tuần có nhiều cái bẫy đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo, nhất là Kiếp Tài có thể khiến bạn tự tin rằng mọi việc suôn sẻ nhưng sau đó nhận ra rằng sự thật không như bạn nghĩ. Nhưng may mắn là cuối tuần thì mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa.

Từ 20h ngày 15/10/2022: 3 tuổi được Thần Tài 'bao bọc', hưởng lộc Tổ Tiên, trúng độc đắc lớn, hái vàng hái bạc, bội thu tiền của, lên đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đừng để những vấn đề tình cảm ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của mình. Đối với những con giáp tuổi Thân đây là thời điểm thích hợp để bạn tái hợp lại với những người bạn hoặc đồng nghiệp cũ. Những cuộc trò chuyện sâu sắc và đầy ý nghĩa sẽ là liều thuốc cho tinh thần của bạn lúc này.

Ảnh hưởng của Dịch Mã nên có thể thấy bản mệnh khá bận rộn với lịch trình đi lại, dịch chuyển trong tuần này. Bạn nên lưu ý vấn đề sức khỏe vì có thể giảm sút khi bạn liên tục dầm mưa, dãi nắng, ăn uống không đúng bữa.

Tuổi Ngọ

Từ 20h ngày 15/10/2022: 3 tuổi được Thần Tài 'bao bọc', hưởng lộc Tổ Tiên, trúng độc đắc lớn, hái vàng hái bạc, bội thu tiền của, lên đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 20h tối hôm nay 15/10 nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Hết ngày hôm nay thứ Bảy (15/10), 3 con giáp này thay vận mạnh mẽ, lột xác bứt phá làm giàu, không chỉ may mắn hanh thông mà còn nhận được sự trợ giúp từ quý nhân nên chuyện làm ăn tăng trưởng vù vù.

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