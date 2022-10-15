Sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước tiến rõ ràng sau ngày hôm nay thứ Bảy (15/10), phần lớn là nhờ bạn đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào công việc. Bạn luôn bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ cho dù có được phân công hay không.

Hết ngày hôm nay thứ Bảy (15/10), người tuổi Thìn có vận khí khởi vượng, mưu sự dễ thành, ưu tiên tiến hành những dự định lớn hoặc quan trọng, tỷ lệ thành công khá cao. Tài lộc vì thế cũng dồi dào, thu nhập đến từ nhiều nguồn, cả Chính Tài và Thứ tài đều hanh thông.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Hết ngày hôm nay thứ Bảy (15/10), con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Tuổi Sửu

Tử vi sau hôm nay 15/10 dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Trâu sẽ rất tốt. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Đã vậy, tuổi Sửu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo, chiêm nghiệm.