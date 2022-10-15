Cuối tháng 10: 3 con giáp bứt tốc làm giàu, thu bội tiền tỷ, hái bạc thu vàng, làm đâu thắng đó, mua nhà đổi xe đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 16:20

Vào cuối tháng 10 này, 3 con giáp sau đây sẽ có nguồn năng lượng rất dồi dào để bứt tốc làm giàu. Không những thế, những may mắn sẽ tiếp tục giúp bạn có những ngày tháng tài lộc vượng phát hết bao giờ hết.

Tuổi Dậu

Cuối tháng 10: 3 con giáp bứt tốc làm giàu, thu bội tiền tỷ, hái bạc thu vàng, làm đâu thắng đó, mua nhà đổi xe đầy đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có thể yên tâm phấn đấu hết mình cho sự nghiệp vào cuối tháng 10 này,. Bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn đến mức chính bạn cũng không ngờ tới. Khi cơ hội đã xuất hiện trước mắt, bạn nhớ nhanh tay nắm bắt, chớ bỏ lỡ thời cơ mà nhiều người mong ước.

Vào cuối tháng 10 này, có Thần Tài nâng đỡ nên những ai đang làm việc liên quan tới đầu tư đã tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình, đặc biệt những người kinh doanh nhờ nhanh nhạy với thời cuộc mà kiếm được tiền bất chấp hoàn cảnh khó khăn.

Phương diện tình cảm đón nhiều tin vui nhờ có sao Thiên Diêu chủ đào hoa che chở. Bản mệnh có thể yên tâm khi những mâu thuẫn tình cảm hầu hết được giải quyết ổn thỏa, nhân duyên hài hòa. Người độc thân có nhiều cơ hội hứa hẹn trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương.

Tuổi Hợi

Cuối tháng 10: 3 con giáp bứt tốc làm giàu, thu bội tiền tỷ, hái bạc thu vàng, làm đâu thắng đó, mua nhà đổi xe đầy đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 10 này, việc cầu tài của người tuổi Hợi bắt đầu thuận lợi, suôn sẻ, mặc dù sự nghiệp có chút biến động nhỏ nhưng vận thế vẫn khởi sắc mạnh mẽ.

Bước vào cuối tháng 10, do khẳng định được năng lực của bản thân nên việc kiếm tiền của con giáp này trở nên dễ dàng hơn, thu nhập cũng vì thế mà gia tăng đáng kể. Cũng trong thời gian này, với đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, người tuổi Hợi nắm bắt được không ít các cơ hội kinh doanh sinh lời, từ đó kiếm về những khoản lãi không nhỏ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường có sự bình tĩnh và tỉnh táo hiếm có trong công việc. Họ luôn đầy khôn ngoan và có năng lực nên có thể làm tốt mọi việc được giao phó, hoàn thành được những kế hoạch tự bản thân đặt ra.

Vào cuối tháng 10, ngôi sao tốt lành chiếu vào cung số mệnh giúp cho những người tuổi Mão bắt đầu gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Các phương diện đều thuận buồm xuôi gió, khéo đạt được lòng người.

Ngôi sao may mắn này cũng rất vượng về tài lộc và sự nghiệp giúp họ đạt được những bước tiến mới cả về công việc lẫn quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Sự nghiệp một đường hanh thông, đạt được sự tín nhiệm của lãnh đạo và mọi người, có cơ hội để thăng quan phát tài phát lộc, cuộc sống sung túc hơn hẳn thời gian đầu năm.

Cuối tháng 10: 3 con giáp bứt tốc làm giàu, thu bội tiền tỷ, hái bạc thu vàng, làm đâu thắng đó, mua nhà đổi xe đầy đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi đã gặp được “thiên thời, địa lợi”, chỉ còn thiếu yếu tố “nhân hòa” thì bản thân người thuộc con giáp này phải nỗ lực không ngừng, tranh thủ nắm bắt thời cơ để vận dụng tốt.

Thời điểm “cát tinh chiếu mệnh”, người tuổi Mão cũng sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn để gặt hái thành quả rực rỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài báo mộng vàng: đúng 5h sáng Thứ Bảy (15/10), 3 con giáp này may mắn bùng nổ, tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, tiền của tăng mạnh, làm gì cũng thắng lớn

Thần Tài báo mộng vàng: đúng 5h sáng Thứ Bảy (15/10), 3 con giáp này may mắn bùng nổ, tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, tiền của tăng mạnh, làm gì cũng thắng lớn

Từ 5h sáng mai 15/10, 3 con giáp này vào thời vận thế tăng cao, may mắn ngút ngàn giúp bạn đạt được nhiều thành công rực rỡ mới.

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