Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp "dát vàng lên người", giàu sang phú quý, tiền tài bùng nổ, làm ăn đại phát 1 vốn 4 lời

Tư vi 10 ngày tới của tuổi Tý rất may mắn, đặc biệt nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. 10 ngày tới những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

Tuy nhiên cảnh báo con giáp này cần cẩn thận với hung tinh Bạch Hổ, dễ mà có tai họa ập đến bất ngờ liên quan đến gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh cũng nên đi khám ngay. Không ai yêu mình bằng chính mình tự yêu lấy mình đâu nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày tới của 12 con giáp nhận thấy, Tam Hợp cục dự báo người tuổi Sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tuổi Ngọ

So với 2 con giáp trên thì cuộc sống tuổi Ngọ 10 ngày tới càng thăng hoa hơn nữa. Tuổi Ngọ sẽ có chuyển biến đặc biệt lớn và bất ngờ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới, cơ hội làm giàu sẽ tìm đến với tuổi Ngọ, điều đáng nói họ cần phải tỉnh táo và suy nghĩ thật thấu đáo, nếu như biết nắm bắt đúng thời cơ rất có thể cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thay đổi từ đây. Chất lượng cuộc sống của tuổi Ngọ cũng được cải thiện rõ rệt, mọi dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, muốn gì có đó, lỡ như gặp phải trục trặc đều không phải lo lắng bởi lẽ tuổi Ngọ luôn có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua tất cả.

Chỉ cần giữ vững tâm thế ổn định trước mọi quyết định lớn, thì tài sản của tuổi Ngọ không thể nào lung lay mà ngày càng dồi dào, thịnh vượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.