Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Vào hai ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo. Hơn nữa, bạn cũng có cơ duyên trúng độc đắc lớn trong những ngày này.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng vào hai ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), cung mệnh của tuổi Mùi có Thiên Đức, Địa Tài chiếu cố nên vận thế chuyển biến nhanh chóng. Tiền bạc vào ào ào giúp con giáp này có cuộc sống ấm no hơn. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, bản mệnh sẽ có nhiều khả năng phát tài, thành công nối tiếp thành công. Vị thế của tuổi Mùi sẽ ngày một vững chắc.

Những người đang có ý định thay đổi công việc hoặc khởi nghiệp nên cân nhắc kỹ, không đưa ra quyết định một cách vội vàng. Lời khuyên cho con giáp này là nên bình tĩnh, tính toán kỹ hướng đi từ đó phát huy tối đa năng lực, không bỏ phí cơ hội.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ hai ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10) sẽ tràn đầy hứng khởi cho con giáp tuổi Thân nhờ có Lục Hợp Thái Tuế che chở. Con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển. Có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan.

Người tuổi Thân trong hai ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10) cũng không cần lo về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Nếu muốn dư dả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Thêm vào đó ngyaf cuối tuần cũng rất may mắn khi tuổi Thân có cơ hội sẽ trúng xổ số với số tiền không hề ít làm tăng niềm vui gấp bội phần.

Cát khí còn giúp nhân duyên rộng mở. Nếu là một người còn đang lẻ bóng, có thể bạn sẽ vô tình gặp được đối phương vừa ý. Chưa biết liệu cả hai bạn có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài hay không nhưng đây sẽ là người vô cùng thú vị và có ảnh hưởng tích cực đối với bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.