Hôn nhân càng hạnh phúc, lắm người lại ganh tỵ: 3 con giáp này cần coi chừng kẻ thứ 3 cố ý gài bẫy, phá hoại hạnh phúc gia đình trong tháng 9 âm này

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 18:15

Tử vi nói rằng vào tháng 9 âm này, những con giáp sau đây nên đặc biệt cẩn trọng, đặc biệt trong chuyện tình duyên để tránh tạo thời cơ cho tiểu nhân chọc phá, chia sẻ hạnh phúc lứa đôi.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng trong tháng 9 âm này, vận trình tình cảm của tuổi Tý không được thuận lợi lắm. Con giáp này gặp nhiều phiền muộn do cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài.

Hôn nhân càng hạnh phúc, lắm người lại ganh tỵ: 3 con giáp này cần coi chừng kẻ thứ 3 cố ý gài bẫy, phá hoại hạnh phúc gia đình trong tháng 9 âm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người đã kết hôn, mối quan hệ của tuổi Tý và nửa có có thể gặp trục trặc vì những ý kiến bất đồng. Nếu không chịu nhường nhịn, tiếp tục hơn thua thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Con giáp này nên biết quý trọng những gì mình đang có để lựa chọn cách hành xử đúng mực, vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Với những người chưa kết hôn, bản mệnh nên xem xét lại thái độ của mình đối với tình yêu, với đối phương, không nên đứng núi này, trông núi nọ.

Tuổi Sửu

Hôn nhân càng hạnh phúc, lắm người lại ganh tỵ: 3 con giáp này cần coi chừng kẻ thứ 3 cố ý gài bẫy, phá hoại hạnh phúc gia đình trong tháng 9 âm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gặp vận đào hoa sát, rất có thể hai người sẽ gặp phải sự phá hoại của kẻ thứ ba, khủng hoảng lòng tin đối với nhau vào tháng 9 âm này.

Trong sự nghiệp bạn dễ gặp phải những lời đàm tiếu của người khác, chưa làm nên việc gì mà người khác lại bàn tán, mang đến nhiều gánh nặng cho mình.

Tài lộc vào tháng 9 âm không được tốt lắm, bạn quá tin tưởng bạn bè, đến nỗi không lấy lại được số tiền đã vay, không dám tiêu xài bừa bãi.

Tuổi Thân

Hôn nhân càng hạnh phúc, lắm người lại ganh tỵ: 3 con giáp này cần coi chừng kẻ thứ 3 cố ý gài bẫy, phá hoại hạnh phúc gia đình trong tháng 9 âm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi vào tháng 9 âm này, các cặp vợ chồng tuổi Thân dễ gặp sóng gió, phiền muộn trong chuyện tình cảm do cả hai chưa có sự thấu hiểu lẫn nhau. Có lúc có người đã muốn tìm niềm vui bên ngoài. Nếu lơ là, không tự mình quan tâm, giữ gìn hạnh phúc gia đình thì kẻ thứ 3 rất dễ có cơ hội chen chân vào quan hệ vợ chồng của tuổi Thân.

Tuổi Thân nên dành thời gian để trò chuyện, quan tâm nhiều hơn đến nửa kia để tình cảm không phai nhạt.

Các cặp đôi đang hẹn hò đừng vội đi đến chuyện kết hôn nếu chưa hiểu rõ về nhau. Ngoài ra, cả hai cũng cần vạch ra kế hoạch cho tương lai, đừng hành động nóng vội để tránh tự làm tổn thương mình.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trời sinh 3 tuổi vốn tính thiện lành, ăn ở phúc đức nên lộc dồi dào, càng về già càng giàu sang phú quý, hậu vận đủ đầy

Trời sinh 3 tuổi vốn tính thiện lành, ăn ở phúc đức nên lộc dồi dào, càng về già càng giàu sang phú quý, hậu vận đủ đầy

3 con giáp này vốn tình hiền lương, dù đời giông bão vẫn giữ cho mình cốt cách thiện lành, ăn ở phúc đức nên tài lộc lúc nào cũng hanh thông, càng nổ lực nhiều về già lại càng sung sướng, giàu có hưng vượng hiếm ai bì lại.

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