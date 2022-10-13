Từ 6h sáng ngày mai, thứ Sáu (14/10): 3 con giáp này gặp may mắn bạt ngàn, dễ trúng số độc đắc, làm ăn lên tầm cao mới, thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 21:20

Tử vi vào sáng sớm mai cho thấy 3 con giáp này đứng top đầu may mắn, chuyện làm ăn hanh thông vô cùng nên dễ thu được lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn từ 6h sáng ngày mai, vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình.

Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Từ 6h sáng ngày mai, thứ Sáu (14/10): 3 con giáp này gặp may mắn bạt ngàn, dễ trúng số độc đắc, làm ăn lên tầm cao mới, thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện.

Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất Từ 6h sáng ngày mai sẽ vượng nhất hầu hết các công việc.

Từ 6h sáng ngày mai, thứ Sáu (14/10): 3 con giáp này gặp may mắn bạt ngàn, dễ trúng số độc đắc, làm ăn lên tầm cao mới, thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù có chút áp lực nhưng người tuổi Tuất có thể vượt qua được. Tuy nhiên mọi việc đều có thể tiến hành ổn định trở lại nên bản mệnh có thể an tâm phần nào.

Đường tình duyên khởi sắc, người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ khá tình cờ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con giáp này.

Vận trình tài lộc từ 6h sáng ngày mai nhìn chung tương đối ổn định. Đây cũng thời điểm thích hợp để con giáp này thực hiện công việc đầu tư, kinh doanh. Hơn nữa, thời điểm này người tuổi Tuất cũng rất có duyên trúng độc đắc lớn, có trong tay khoản tiền khá nhiều.

Tuổi Hợi

Từ 6h sáng ngày mai, thứ Sáu (14/10): 3 con giáp này gặp may mắn bạt ngàn, dễ trúng số độc đắc, làm ăn lên tầm cao mới, thành công vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6h sáng ngày mai, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn

3 tháng cuối năm 2022 sẽ là thời khắc hoàng kim của 3 con giáp may mắn sau đây. Không chỉ cực vượng trong đường tài lộc, họ còn là những ứng cứ viên sáng giá được Thần Tài ưu ái để nhận giải độc đắc từ tháng 10, 11 và 12.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 21 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 21 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 21 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người