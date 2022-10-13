3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 14:50

3 tháng cuối năm 2022 sẽ là thời khắc hoàng kim của 3 con giáp may mắn sau đây. Không chỉ cực vượng trong đường tài lộc, họ còn là những ứng cứ viên sáng giá được Thần Tài ưu ái để nhận giải độc đắc từ tháng 10, 11 và 12.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Trước khi kết thúc năm 2022, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo. Cơ duyên trúng xổ số độc đăc của người tuổi Thìn rất lớn, nếu tích phước đủ đầy sẽ có duyên nhận bổng lộc Trời cho.

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Thân

Thân vốn sinh ra để theo đuổi sự hoàn hảo, người cầm tinh con Khỉ luôn muốn vươn lên những đỉnh cao mới. Bước vào 3 tháng cuối năm, tuổi Thân có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám.

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được cát tinh phù trợ, công việc của Thân tiến triển hanh thông, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Thời gian tới, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, nếu biết chắt lọc và tận dụng, phát huy hết thế mạnh thì cuộc sống những năm tháng về sau tha hồ tận hưởng những điều viên mãn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần tính cách đều mạnh mẽ, cứng cỏi hơn người. Họ có tham vọng lớn lao trong công việc, không sống an phận. Người tuổi này làm gì cũng có tham khảo, tính toán kỹ càng.

Ở nơi làm việc, con giáp này nghiêm túc, có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng. Họ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, khao khát leo lên đỉnh cao sự nghiệp.

Trong tháng 10, 11 và 12, vận xui của người tuổi Dần dần biến mất. Họ được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tài lộc. Không những thế, con giáp này còn được sao may mắn chiếu đúng cung mệnh.

Vốn sở hữu năng lực cá nhân vượt trội, một khi có cơ hội, con giáp này sẽ không chần chừ mà cố gắng thể hiện bản thân.

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong những tháng cuối năm, con giáp này sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, giao cho nhiệm vụ mới phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ quan sát năng lực làm việc của họ. Con giáp này cần học cách bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, phát huy ưu điểm của bản thân. Họ sẽ đạt được thành công như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 5 ngày nữa: 3 con giáp này bất ngờ giàu lên ngất ngưỡng, đạp lên vũng bùn đứng dậy bứt phá, vàng bạc tràn trề, lợi lộc thăng hoa

Sau 5 ngày nữa: 3 con giáp này bất ngờ giàu lên ngất ngưỡng, đạp lên vũng bùn đứng dậy bứt phá, vàng bạc tràn trề, lợi lộc thăng hoa

Sau 5 ngày nữa, 3 con giáp có số mệnh mang chút khó khăn trong những ngày qua bất ngờ bứt tốc tăng tiến không ngờ. Cơ hội làm giàu đến cũng là lúc bạn dồi dào năng lượng nhất để gặt hái thành công.

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