Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Con giáp này có đầu óc tổ chức, giỏi trong việc lên kế hoạch. Trong công việc, bản mệnh là người có trách nhiệm. Trong cuộc sống, họ là người coi trọng tình cảm.

Trong khi đó, vận may tài chính của tuổi Dần cũng tăng lên. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu các mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Người tuổi Dần làm kinh doanh có thể thu tiền về túi.

Tử vi dự báo rằng từ 16/10 đến 20/10, tuổi Dần có thể tỏa sáng bằng cách nắm bắt đúng các cơ hội phát triển. Bản mệnh nỗ lực hết mình để tạo ra cách thành tích nổi bật và được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp kính nể.

Tuổi Thìn

Tử vi từ 16/10 đến 20/10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế tốt, tài vận sáng, công danh có chiều hướng đi lên.

Tình duyên có phần cần cẩn trọng hơn. Thời gian gần đây đặc biệt chú ý, có người khác phái chủ động tán tỉnh, khi đã có bạn đời thì không cần tiếp xúc quá nhiều với những người này kẻo thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc thăng hoa, bạn có khí chất lãnh đạo, biết thu phục lòng người, cùng người khác hợp tác có thể đạt được mục tiêu của bản thân, hiệu suất là xuất sắc.

Tài lộc may mắn, bạn có thói quen tiết kiệm tiền tốt, có thể sử dụng vào những thời điểm quan trọng. Hơn nữa thời điểm này cơ duyên may mắn có thể giúp bạn đạt được giải thưởng như trúng xổ số rất cao, số tiền nhận được sẽ ít khi dưới tiền tỷ.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu từ 16/10 đến 20/10 về sự nghiệp cho thấy mọi thứ sẽ suôn sẻ trong sự nghiệp. Trên thực tế, Dậu đang có cơ hội khá tốt để được thăng chức. Nếu như có một cơ hội nghề nghiệp mới, hãy đón nhận nó, đặc biệt nếu công việc ấy được giới thiệu bởi một người bạn.

Nếu Dậu muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, hãy bắt đầu ngay trong tháng 10. Tương tự, nếu Dậu muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của mình, đây chính là thời điểm thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 16/10 đến 20/10 dự báo về tiền bạc cho thấy Dậu sẽ có nhiều màu xanh trong tương lai tài chính của mình. May mắn đang đứng về phía Dậu, vì vậy nếu đã ấp ủ kế hoạch từ lâu thì bây giờ chính là thời điểm tốt để thử.

Dậu sẽ gặp may mắn trong tài chính. Bên cạnh đó, nếu Dậu có dư tiền trong ngân hàng, đây có thể là năm để Dậu có thể mua căn nhà đầu tiên của mình hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.