Trời thương Phật độ: 3 tuổi này phất lên như vũ bão từ Thứ Hai 17/10/2022, bội thu tài lộc, tăng lương, được thưởng, tiền về chất núi, giàu sang phú quý khiến nhiều người ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 19:50

Bắt đầu tuần mới tới đây, 3 con giáp này sẽ may mắn ngút ngàn, làm giàu rộn ràng, công việc hanh thông giúp bạn nhanh chóng thu được khoản lợi nhuận lớn.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước tiến rõ ràng từ Thứ Hai 17/10/2022, phần lớn là nhờ bạn đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào công việc. Bạn luôn bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ cho dù có được phân công hay không.

Trời thương Phật độ: 3 tuổi này phất lên như vũ bão từ Thứ Hai 17/10/2022, bội thu tài lộc, tăng lương, được thưởng, tiền về chất núi, giàu sang phú quý khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, người tuổi Thìn có vận khí khởi vượng, mưu sự dễ thành, ưu tiên tiến hành những dự định lớn hoặc quan trọng, tỷ lệ thành công khá cao. Tài lộc vì thế cũng dồi dào, thu nhập đến từ nhiều nguồn, cả Chính Tài và Thứ tài đều hanh thông.

Vận trình tình cảm hài hòa, sau những mâu thuẫn hai bạn lại thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Biết đâu bất ngờ cũng sẽ nhanh chóng đến với hôn lễ trong nay mai vì quá tâm đầu ý hợp, gia đình yêu thương chấp thuận.

Tuổi Tỵ

Được Lục Hợp tương trợ, tuổi Tị nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước.

Trời thương Phật độ: 3 tuổi này phất lên như vũ bão từ Thứ Hai 17/10/2022, bội thu tài lộc, tăng lương, được thưởng, tiền về chất núi, giàu sang phú quý khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tị cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước nữa.

Cát khí còn báo hiệu người cầm tinh Rắn có vận đào hoa khởi sắc, con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá mãnh liệt.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nói từ Thứ Hai 17/10/2022, người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng để bị tác động bởi những quyết định của người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi.

Người làm công ăn lương đang làm khá tốt công việc của mình. Bạn đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng.

Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp giờ lành để tiến hành, chắc chắn bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận ban đầu kha khá.

Trời thương Phật độ: 3 tuổi này phất lên như vũ bão từ Thứ Hai 17/10/2022, bội thu tài lộc, tăng lương, được thưởng, tiền về chất núi, giàu sang phú quý khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu con giáp may mắn tuần này đang ấp ủ một dự án đầu tư, kinh doanh nào đó thì cũng có thể bắt đầu ngay, đừng nên chần chừ, do dự quá lâu.

Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu những điều mới mẻ, khó khăn là khó tránh khỏi nhưng yên tâm, bạn luôn được quý nhân nâng đỡ. Công việc ổn định và tài chính vững vàng cũng khiến bạn cảm thấy an tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Bạn có thể hâm nóng tình cảm với các thành viên bằng một buổi đi chơi hoặc một bữa ăn đầm ấm. Với người độc thân, thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt người ấy và cải thiện các mối quan hệ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Hết ngày hôm nay thứ Bảy (15/10), 3 con giáp này thay vận mạnh mẽ, lột xác bứt phá làm giàu, không chỉ may mắn hanh thông mà còn nhận được sự trợ giúp từ quý nhân nên chuyện làm ăn tăng trưởng vù vù.

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