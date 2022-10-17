Sau 18h ngày 17/10/200: 3 con giáp vận tài khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo đến, cao nhân chỉ lối làm giàu, kinh doanh vượng phát "phá đảo" túi tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 14:50

Sau 18h tối nay 17/10, 3 con giáp này may mắn làm ăn thăng tiến không ngừng, được quý nhân giúp sức nên thu bạc hốt vàng không ngưng tay.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Chuột sẽ rất tốt sau 18h tối nay 17/10. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. 

Sau 18h ngày 17/10/200: 3 con giáp vận tài khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo đến, cao nhân chỉ lối làm giàu, kinh doanh vượng phát 'phá đảo' túi tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. 

Đã vậy, tuổi Tý còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Sau 18h tối nay 17/10, vận may của họ được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt là vào cuối tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu xuất làm việc, năng lực thăng cấp.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể. 

Sau 18h ngày 17/10/200: 3 con giáp vận tài khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo đến, cao nhân chỉ lối làm giàu, kinh doanh vượng phát 'phá đảo' túi tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Cuối tháng 10 Âm lịch cũng là lúc con giáp tuổi Mùi làm ăn phát tài.

Tuổi Thân

Nhìn tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cần phải cảm tạ trời đất vì trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều mong muốn. Họ trở thành con giáp may mắn sau 18h tối nay 17/10.

Sau 18h ngày 17/10/200: 3 con giáp vận tài khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo đến, cao nhân chỉ lối làm giàu, kinh doanh vượng phát 'phá đảo' túi tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ vì bị hung tinh Bàn Cân nhập, khiến cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian tới đối với con giáp này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Mặc dù vận may đến trong thời gian tới, nhưng các con giáp cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng. Cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được, vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai để không bao giờ dồn mình vào thế bí.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tự vi cho thấy khoảng thời gian từ 16/10 đến 20/10 là lúc bội thu may mắn của 3 con giáp sau đây. Đặc biệt, công danh sự nghiệp cũng lên một tầm cao mới.

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