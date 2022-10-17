Mở đầu tháng 11 dương lịch: 3 con giáp được Thần tài gọi tên trúng độc đắc lớn, chuẩn bị sẵn túi 3 gang, rương vàng để đón tiền về, cải vận giàu sang phú quý, rước lộc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 17:20

Từ đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp này sẽ bơi qua bể khổ, vươn lên làm giàu. Nếu chăm chỉ là lợi thế của họ thì may mắn hơn vào thời gian này nọ còn nhận được vô vàn lợi lộc Trời ban để tăng nhanh túi nhiều đang có.

Tuổi Thân 

Xuyên suốt cuối tháng 10 Dương lịch 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Thân vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh. 

Mở đầu tháng 11 dương lịch: 3 con giáp được Thần tài gọi tên trúng độc đắc lớn, chuẩn bị sẵn túi 3 gang, rương vàng để đón tiền về, cải vận giàu sang phú quý, rước lộc vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu tháng 11 dương lịch, có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Khỉ lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về hai tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai bớt độ vây hãm. 

Tuổi Thân vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân.

Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Thân được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do trên.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, xuất chúng, tinh nhanh. Chính vì thế, họ chỉ cần cố gắng một chút cũng có thành công nhanh hơn người khác.

Người tuổi Tỵ là người kiên định, đối diện với khó khăn họ vẫn kiên định tìm cách giải quyết, khắc phục và tìm mọi cách chinh phục những thứ mình muốn. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ là người luôn nỗ lực để đạt được thành công.

Mở đầu tháng 11 dương lịch: 3 con giáp được Thần tài gọi tên trúng độc đắc lớn, chuẩn bị sẵn túi 3 gang, rương vàng để đón tiền về, cải vận giàu sang phú quý, rước lộc vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, từ đầu tháng 11 dương lịch, đây cũng là con giáp may mắn được lộc tài vận, vạn sự hanh thông. Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình.

Người tuổi Tỵ là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Ngoài thuận lợi về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Tỵ thời gian tới còn may mắn trong tình yêu. Với tuổi Tỵ còn độc thân sẽ cặp đôi có cặp, người đã có gia đình thì tình cảm thêm gắn bó, thắm thiết.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng và thân thiện. Con giáp này có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Mở đầu tháng 11 dương lịch: 3 con giáp được Thần tài gọi tên trúng độc đắc lớn, chuẩn bị sẵn túi 3 gang, rương vàng để đón tiền về, cải vận giàu sang phú quý, rước lộc vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi làm việc, Mùi luôn thể hiện mình là người nghiêm túc và giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Cho dù có gặp khó khăn thì con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Nhờ vậy, Mùi tìm ra được nhiều cách giải quyết cho những khó khăn họ gặp phải.

Sắp tới, người làm kinh doanh có thể gặp phải khách hàng khó tính. Con giáp này nên giữ được sự bình tĩnh và mềm mỏng.

Từ đầu tháng 11 dương lịch, Mùi có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu.

Đối với người làm công ăn lương, công việc có thể đem lại kết quả tốt. Còn với người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có thể thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tự vi cho thấy khoảng thời gian từ 16/10 đến 20/10 là lúc bội thu may mắn của 3 con giáp sau đây. Đặc biệt, công danh sự nghiệp cũng lên một tầm cao mới.

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