Từ 20/10 đến 26/10 bước vào cổng hào quang: 3 con giáp trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý nhân che chở, làm giàu nhanh chóng, phú quý đầy nhà, bạc vàng, nhà đất, tiền tỷ bao la

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 14:40

3 con giáp này sẽ bước vào thời kỳ làm giàu đỉnh cao từ 20/10 đến 26/10, có được phước lộc thần ban lại thêm sự hậu thuẫn của quý nhân, chuyện kiếm tiền càng thêm đơn giản.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Từ 20/10 đến 26/10 bước vào cổng hào quang: 3 con giáp trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý nhân che chở, làm giàu nhanh chóng, phú quý đầy nhà, bạc vàng, nhà đất, tiền tỷ bao la - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/10 đến 26/10, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Tuổi Mùi

Ngọ Mùi Nhị Hợp là tín hiệu cho thấy từ 20/10 đến 26/10 là ngày người tuổi Mùi được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Từ 20/10 đến 26/10 bước vào cổng hào quang: 3 con giáp trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý nhân che chở, làm giàu nhanh chóng, phú quý đầy nhà, bạc vàng, nhà đất, tiền tỷ bao la - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ai đang kinh doanh sẽ có cơ hội tiếp cận với những dự án lớn, những khách hàng tiềm năng, hãy nắm bắt cơ hội để thu về những lợi nhuận không tưởng nhé.

Vận đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân từ 20/10 đến 26/10 rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Từ 20/10 đến 26/10 bước vào cổng hào quang: 3 con giáp trên có Thần Tài phù trợ, dưới có Quý nhân che chở, làm giàu nhanh chóng, phú quý đầy nhà, bạc vàng, nhà đất, tiền tỷ bao la - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự hanh thông còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Tuy nhiên, từ 20/10 đến 26/10 ngũ hành xung khắc khiến con giáp này có thể gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng bạn phải lạc quan lên vì sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. Tâm thái tích cực chính là yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Hết ngày hôm nay, 3 con giáo này thực sự bứt tốc tài vận, may mắn ùa về giúp bạn có đường tiền tài rực rỡ, vận đào hoa tươi thắm.

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