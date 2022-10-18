Bước vào tháng 12 tới đây, Thần Tài đến cho lộc: 3 con giáp vận đỏ chói lóa, tài cục phát đạt, đại vận tới gần, giàu sang phú quý, đổi đời lên hương trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 13:20

Vào tháng 12 cuối năm 2022 này, 3 con giáp sau sẽ chính thức được ghi dang vào bảng vàng may mắn của Thần Tài, chuyện làm ăn kinh doanh cư phất lên như vũ bão giúp bạn hốt bạc thu vàng "mỏi cả tay".

Tuổi Hợi

Sau tháng 10 và 11 với tình hình tài chính khá im ắng, sang tháng 12 cuối năm 2022, tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu như cuối năm ngoái, nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, cuối năm nay tuổi Hợi làm gì cũng gặp được may mắn.

Bước vào tháng 12 tới đây, Thần Tài đến cho lộc: 3 con giáp vận đỏ chói lóa, tài cục phát đạt, đại vận tới gần, giàu sang phú quý, đổi đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, vào tháng 12 cuối năm 2022, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Tất nhiên, là những người vô tư, vô lo, tuổi Hợi thường không có tâm lý đề phòng người khác. Song vào tháng 12, vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Hợi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng vận quý nhân vào tháng 12 cuối năm 2022. Tuy rằng so với những con giáp trên, quý nhân của tuổi Dần không hề xuất đầu lộ diện chính thức nhưng không thể phủ nhận được công sức của quý nhân.

Bước vào tháng 12 tới đây, Thần Tài đến cho lộc: 3 con giáp vận đỏ chói lóa, tài cục phát đạt, đại vận tới gần, giàu sang phú quý, đổi đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh sẽ được quý nhân ngầm trợ giúp, chỉ rõ đường đi nước bước, giúp cho con giáp này nhìn rõ tương lai, biết định hướng rõ ràng cho mình, nhờ thế mà việc tiến hành những kế hoạch đã định cũng được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Những chú Hổ quyết đoán và mạnh mẽ sẽ chẳng dễ dàng lùi bước trước khó khăn mà chỉ nhắm tới thành công thôi.

Tuổi Ngọ

Ngựa rất mạnh mẽ và luôn kiên định với ước mơ của mình. Bạn thích thể hiện, nhưng bạn nhất định không vô tội vạ. Bạn làm những gì bạn nói và làm những gì bạn làm. Con giáp ngựa mong mọi điều tốt đẹp, nhưng cũng biết cách từ chối mọi thứ hào nhoáng. Bạn là người thực dụng và thực tế hết mực, và bạn luôn chinh phục mọi thứ bằng chính sức lực của mình.

Bước vào tháng 12 tới đây, Thần Tài đến cho lộc: 3 con giáp vận đỏ chói lóa, tài cục phát đạt, đại vận tới gần, giàu sang phú quý, đổi đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 12 cuối năm 2022, ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận trình tài lộc của con giáp tăng vọt. Bạn sẽ tập hợp những người cao quý, và may mắn sẽ tiếp tục. Dự kiến, vận may thay đổi và bày ra những kế hoạch hoành tráng. Chúc mừng bạn, cầu mong bạn có thể thực hiện được ước nguyện của mình, cầu mong cuộc sống của bạn không có gì phải hối tiếc.

Tháng 12 đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể, có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi

Tử vi cho thấy vận mệnh của 3 con giáp sau vào 20h tối nay 17/10 cần cẩn trọng tuyệt đối, nhất là với người làm ăn, kinh doanh để tránh tiền mất tật mang vì tiểu nhân hãm hại.

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