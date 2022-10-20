Trong 5 ngày tới bản mệnh gặp nguy: 3 con giáp này khó tránh đại họa, tiểu nhân rình mò đẩy vào thế khó, hung vận ám quẻ dễ trắng tay, mất bạc tiền, không cẩn thận là dính thị phi

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 18:25

Trong 5 ngày tới đây, 3 con giáp sau phải đề cao cảnh giác, làm gì cũng cần thận trọng, chớ nên tham tiền mà để tiểu nhân ám hại đủ đường, tiền mất tật mang.

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày tới, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ có những suy nghĩ cực đoan. Bạn thường lý giải sai lời của người khác, từ đó có những hành động bột phát, khiến mọi người đều phải bất ngờ.

Trong 5 ngày tới bản mệnh gặp nguy: 3 con giáp này khó tránh đại họa, tiểu nhân rình mò đẩy vào thế khó, hung vận ám quẻ dễ trắng tay, mất bạc tiền, không cẩn thận là dính thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tính tình hiếu thắng cũng khiến bạn đưa ra những quyết định quá mức vội vã trong ngày hôm nay. Trước khi bạn bắt tay vào công việc, bạn thường không ý thức được những khó khăn mà mình gặp phải, chính vì vậy, khi va vấp, bạn nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và muốn bỏ cuộc.

Trong 5 ngày tới cũng là lúc rơi vào Ngày Sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại để tránh có bất trắc.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết trong 5 ngày nữa, người tuổi Hợi do trước đó quá nổi bật được nhiều người xung quanh để ý ghen tỵ nên thời gian này họ sẽ vướng phải nhiều ghen tức thị phi.

Trong 5 ngày tới bản mệnh gặp nguy: 3 con giáp này khó tránh đại họa, tiểu nhân rình mò đẩy vào thế khó, hung vận ám quẻ dễ trắng tay, mất bạc tiền, không cẩn thận là dính thị phi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết người tuổi Hợi nên nhún nhường khiêm tốn để xoa dịu đi những ánh mắt đố kỵ của người xung quanh. Nếu bạn càng tỏ ra mình tài ba xuấ chúng thì những lùm xùm bạn vướng phải sẽ càng nhiều về sau, bởi chẳng có ai hoàn hảo mãi được. Nhất là khi bạn đang là cái gai trong mắt mọi người, là chủ đề để bị chú ý soi xét.

Mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ có những hiểu lầm, cãi vã xảy ra do đôi bên đều khăng khăng bảo vệ nhận định của bản thân. Bởi vậy, tuổi Hợi sẽ cần phải có những thay đổi mới trong tư tưởng mới có thể giúp quan hệ của hai bạn tốt đẹp hơn và tránh đổ vỡ không đáng.

Tuổi Tuất

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình 5 ngày tới của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt trong tuần này. Có điềm báo tiểu nhân quấy phá, đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở.

Trong 5 ngày tới, con giáp khó tránh khỏi những xui xẻo hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Tuất được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ. Với những người sinh vào mùa xuân, vận mệnh có phần thuận lợi hơn.

Trong 5 ngày tới bản mệnh gặp nguy: 3 con giáp này khó tránh đại họa, tiểu nhân rình mò đẩy vào thế khó, hung vận ám quẻ dễ trắng tay, mất bạc tiền, không cẩn thận là dính thị phi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, có thể xuất hiện nhiều cản trở mà không rõ lý do dù bạn đã rất nỗ lực. Người tuổi Tuất còn có yếu tố tranh đoạt tiền tài, dễ bị cạnh tranh từ chính anh chị em trong nhà hay đồng nghiệp. Nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, ở công sở tránh ganh đua, mạo phạm cấp trên, ảnh hưởng xấu thêm đến vận hạn của mình.

Khối lượng công việc đã khá lớn. Nếu bạn còn không nhanh chóng tìm lại cảm hứng của mình để đối mặt với những lo toan và tất bật hiện tại, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bạn nghĩ đấy. Kết quả không như ý trong tuần này cũng là lời cảnh tỉnh đối với bạn trong thái độ làm việc.

May mắn là tài chính của tuổi này về cơ bản khá ổn và bạn hoàn toàn có thể an tâm trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có một năm sung túc bạn sẽ cần phải có một kế hoạch lâu dài nếu muốn nó thăng tiến bền vững. Trước hết hãy bắt đầu bằng kế hoạch tiết kiệm hợp lý nhé.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 19h tối 19/10/2022: 3 con giáp xóa hết nợ nần, bứt phá số mệnh vươn lên làm giàu, tiền vào trĩu túi, tài khoản nhảy số triền miên

Sau 19h tối 19/10/2022: 3 con giáp xóa hết nợ nần, bứt phá số mệnh vươn lên làm giàu, tiền vào trĩu túi, tài khoản nhảy số triền miên

Tử vi cho thấy sau 19h tôi hôm nay 19/10, 3 con giáp này chuyển mình mạnh mẽ, không còn những ngày đau đầu vì tiền nợ, giờ đây họ sẽ vươn lên làm giàu.

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