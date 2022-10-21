Đúng 18h ngày 21/10/2022: Ngọc Hoàng ban phước, Quy Nhân hỗ trợ, 3 con giáp từng bước chạm đỉnh giàu sang, thành công vang dội, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, vàng bạc đầy nhà

Vào 18h ngày 21/10, Người tuổi Ngựa sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Con giáp này cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều nhẹ nhàng, hiền lành và ân cần. Họ luôn đối xử tốt, nghĩ đến mọi người nên được nhiều người yêu mến. Khi khó khăn, họ cũng may mắn được quý nhân giúp đỡ nên gặp dữ cũng hóa lành. Thời gian gần đây, tài vận của con giáp tuổi Hợi không được tốt lắm. Công việc của họ bị ngưng trệ, cầu tài lộc không thành.

Tuy vậy, vào 18h ngày 21/10, con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc của họ sẽ vượng lên trông thấy.Những dự án của họ sẽ được triển khai. Những người ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì khoảng thời gian tới cũng có thể bắt tay vào thực hiện. Con giáp này kiếm được nhiều tiền và cũng tích lũy được không ít tài sản. Cuộc sống của họ nhờ đó cũng khởi sắc hơn thấy rõ.

Tuổi Tuất

Vào 18h ngày 21/10, sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ được giao và nhất định đạt được thành tựu đáng mừng. Tuổi Tuất cũng cần lưu ý duy trì sự kiên trì, không được nản chí.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi khi tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Lưu ý, trước khi hợp tác với ai, bản mệnh cũng cần theo dõi, đánh giá đối phương cũng như nghiên cứu kỹ dự án hợp tác, các phương án triển khai để tránh những tình huống xấu xảy ra.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.