Vào 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch cũng là khoảng thời gian vượng cát tinh, may mắn cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này.

Việc kiếm tiền với bạn lúc này chỉ là vấn đề trong tầm tay, thậm chí bản thân bạn còn không ngờ nó sẽ đến nhanh và đơn giản như thế.

Bạn được quý nhân phù trợ nên đường tài lộc vô cùng hanh thông. Vì được chỉ đường dẫn lối nên mọi thứ cứ như đã trải sẵn hoa hồng, bạn chỉ việc đi theo mà hưởng trọn thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Vào 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.

Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm. Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay trong ngày hôm nay. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này, đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Bởi vậy, hãy tận dụng thời gian tuyệt vời này để vận trình thăng hoa.

Một điều cần lưu ý với con giáp này, ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, đừng nên vung tiền hoang phí kẻo lâm cảnh "cháy ví" lúc nào không hay.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Sửu luôn mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Tử vi cho biết vào 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch này hứa hẹn sẽ là một năm thuận lợi cho sự nghiệp của tuổi Sửu, có đất dụng võ, do vậy cần nắm chắc thời cơ. Trong công việc được bạn bè giúp đỡ, được cấp trên trọng dụng, nhất là tuổi Sửu trong lĩnh vực có yêu cầu kỷ luật cao như quân đội, hải quan…

Ảnh minh họa: Internet

Vận may còn đến với tuổi Sửu khi bạn là người rất dễ trúng độc đắc vào cuối tháng 10 này, cơ duyên với vận may tiền bạc lại càng nhuận thắm.

Công việc thăng tiến góp phần tài lộc được cải thiện rõ nét. Trong công việc kinh doanh, bản mệnh có nhiều điểm sáng khi gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Tiền bạc cứ thế rót đều vào tài khoản của con giáp này qua đó giúp cho hộ không còn phải đau đầu suy nghĩ về chuyện tài chính trong tương lai.

Tuổi Tị

Tử vi vào 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giúp bạn đưa ra nhiều định hướng mới cho công việc tương lai.

Cũng nhờ bản tính hài hòa, cởi mở, bản mệnh làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu giữ vị thế lãnh đạo vào cuối tháng, bạn sẽ tạo được uy tín với cấp dưới, dẫn dắt mọi người gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuối tháng này, vị trí Thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.