Hết tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu được Chính Tài soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Ngựa đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày hôm nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc sau tháng 9 âm lịch này của tuổi Tý vô cùng thuận lợi. Quý nhân luôn ở bên giúp sức, những quyết định của tuổi Tý có được sự khuyên bảo, chỉ dẫn của quý nhân nên thường hiếm khi sai sót.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi khó khăn đều không gây trở ngại gì với bản mệnh. Bởi con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để mở ra bước đường tươi sáng cho mình. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi, song bản mệnh sẽ có vận trình tốt hơn nếu hạn chế tham gia vào các hạng mục tính rủi ro cao.

Thời điểm này, tuổi Tý cũng rất may mắn khi có thể là con giáp nằm top trúng được xổ số độc đắc, may mắn nhận tiền khủng.

Hết tháng 9 âm lịch, ngoài những tin vui về tài chính thì cũng có dấu hiệu cho thấy tuổi Tý gặp phải xung đột, tranh chấp về lợi ích với người khác. Bản mệnh nên chỉn chu, cẩn thận khi làm việc, tránh để công sức của mình rơi vào tay kẻ khác.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc sau tháng 9 âm lịch, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực. Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng 10 âm lịch. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.