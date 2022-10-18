Đúng 8h sáng nay 18/10: 3 con giáp số đỏ, phát tài "khủng", buôn may bán đắt thu bội tiền, lộc về phủ kín lối, bạc vàng đeo trĩu tay

Vào 8h sáng nay 18/10, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Tử vi học có nói, vào 8h sáng nay 18/10, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 1 năm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Về đường tình duyên, đây là thời điểm cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý vào 8h sáng nay 18/10 làm việc vô cùng thuận lợi nhờ có sự phù trợ của Tam Hợp. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ, nếu như bạn chịu khó chăm chỉ, không đầu hàng khó khăn.

Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể được hợp tác với những đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy. Đôi bên có thể cùng hướng về một mục đích và phát triển một cách nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy cho thấy bạn đang quá thờ ơ với các thành viên trong gia đình mình. Dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian cùng mọi người, dù chỉ ăn một bữa cơm hoặc chia sẻ một vài câu chuyện hàng ngày.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi vào 8h sáng nay 18/10 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ sớm nhận được sự công nhận của mọi người xung quanh, bản mệnh còn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Bản mệnh không cần phải lo túng thiếu hay vay mượn bởi nguồn thu đều đang ổn định.

Người độc thân nên mở lòng hơn với những người xung quanh, chỉ khi con giáp này chủ động thì tình yêu mới có thể mỉm cười.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.