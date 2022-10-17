Từ 17/10 đến 22/10, Trời ban phước lành, Thần Tài cho của: 3 con giáp bước vào thời kỳ đỉnh cao, kiếm tiền ào ào, vận may bủa vây, làm 1 thu 10, vàng bạc đầy két

Tuổi Mão là con giáp coi trọng tình cảm, hay giúp đỡ người khác. Vì vậy, khi gặp khó khăn, bản mệnh luôn có quý nhân hỗ trợ. Thời điểm này, tuổi Mão có thể phát huy năng lực, bản lĩnh của mình để đạt thành tích đáng nể trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Mão nên mạnh dạn phát huy năng lực của bản thân để hoàn thành các kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, tuổi Mão có thể thu về lợi nhuận lớn.

Dù vẫn còn không ít thách thức, khó khăn nhưng tuổi Mão không cần lo lắng quá nhiều. Quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh giúp bản mệnh vượt qua thử thách.

Tuổi Thìn

Tử vi từ 17/10 đến 22/10 dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Ngày ngũ hành tương sinh xuất giúp chuyện tình cảm thăng hoa. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm tâm đầu ý hợp, hơn nữa khi hai người cùng nhau hỗ trợ làm ăn kinh doanh có thể tăng đôi sự may mắn, phước lộc.

Tuổi Thân

Vận trình những người sinh năm Thân sẽ có chuyển biến tích cực từ 17/10 đến 22/10 và bạn sẽ có cơ hội để để thể hiện năng lực thực sự của mình trong lĩnh vực bạn đang hoạt động.

Tuổi Thân nhìn chung sẽ thấy rõ những cải thiện lớn trong sự nghiệp một cách từ từ, vận may về tiền bạc và các mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian này cũng được đánh giá khá tốt.

Bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ lúc lâm nguy khó khăn cũng như có riêng cho mình nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển trong ngành nghề của mình. Đừng quên cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì nhẫn nại đợi chờ thành quả của mình gieo trồng tuổi Thân nhé.

Nhìn chung tháng này vận khí tài lộc khá vượng với bản mệnh tuổi Thân. Đôi khi sẽ khó tránh khỏi trở ngại tuy nhiên nhờ có quý nhân tương trợ nên mọi việc được đều được giải quyết êm xuôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi bạn hay không? Chỉ cần có sự mạnh dạn cùng bản lĩnh hơn một chút, tin chắc con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Con giáp tuổi Thân còn độc thân khá thờ ơ trong chuyện tình cảm nên tháng này không có dấu hiệu khởi sắc cũng là điều dễ hiểu.

Những cặp đôi thời gian này bắt đầu nhận thấy những khác biệt trong tính cách, có những vướng mắc trong lòng chưa giải thích hết được. Lúc này có thể nói, tình cảm không đạt được mong muốn cho dù cả hai đã cố gắng nhiều.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.