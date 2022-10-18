Bước sang 12h ngày 18/10/2022: 3 tuổi uống no lộc Trời, Thần Tài đem vàng tới, ngồi không cũng giàu sang nức tiếng, phú quý dồi dào

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 10:15

Tử vi cho thấy từ 12h trưa ngày hôm nay 18/10, 3 con giáp này rất may mắn khi nhận được nhiều lộc lá Trời cho. Chưa cần phải làm gì nhiều, 3 con giáo này cũng nhận được tiền tài vô kể.

Tuổi Mùi

Bước sang 12h ngày 18/10/2022: 3 tuổi uống no lộc Trời, Thần Tài đem vàng tới, ngồi không cũng giàu sang nức tiếng, phú quý dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ Mùi Nhị Hợp là tín hiệu cho thấy bước sang 12h ngày 18/10/2022 là lúc người tuổi Mùi được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Vận đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Tuổi Hợi

Theo Ngũ hành, Hợi tương ứng với Thủy, cho nên bản tính những người thuộc con giáp này vừa có sự mềm mỏng, vừa vô cùng quyết đoán và không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác.

Họ sống phóng khoáng, tự do và thoải mái, lại không mất lòng yêu thương quan tâm mọi người xung quanh nên nhân duyên tốt đẹp, rất được lòng người tôn trọng và quý mến.

Bước sang 12h ngày 18/10/2022: 3 tuổi uống no lộc Trời, Thần Tài đem vàng tới, ngồi không cũng giàu sang nức tiếng, phú quý dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là trong tuần tới đây, những người tuổi Hợi khi bước sang 12h ngày 18/10/2022 nhận được dương khí mạnh mẽ, nhân tố Kim trong Ngũ hành tương phụ, hình thành phản ứng Kim sinh Thủy, tài cục phát đạt, đại vận tới gần.

Khi đã có vận may phù trợ, với bản tính chăm chỉ và có sự nhạy bén trong kinh doanh, họ có thể dễ dàng xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển sự nghiệp ổn định kết hợp với việc bồi dưỡng năng lực học tập.

Sự kiên nhẫn, lòng bền bỉ sẽ được đáp đền xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, bước sang 12h ngày 18/10/2022 nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Bước sang 12h ngày 18/10/2022: 3 tuổi uống no lộc Trời, Thần Tài đem vàng tới, ngồi không cũng giàu sang nức tiếng, phú quý dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 12h ngày 18/10/2022, bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Về đường tình duyên, nếu như thời gian trước  tình cảm của tuổi Ngọ luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì năm nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi

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Tử vi cho thấy vận mệnh của 3 con giáp sau vào 20h tối nay 17/10 cần cẩn trọng tuyệt đối, nhất là với người làm ăn, kinh doanh để tránh tiền mất tật mang vì tiểu nhân hãm hại.

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