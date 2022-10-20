Người tuổi Thân hiền lành, thiện lương, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và là người “ân oán rõ ràng”.

Chính tài ổn định, hoạnh tài khởi sắc. Thu nhập của người tuổi Thân tăng mạnh do những khoản tiền và lợi nhuận từ những nguồn đầu tư bên ngoài mang lại.

Qua hết đêm nay 20/10, vận thế của con giáp này trở nên vô cùng thuận lợi, đón nhận liên tiếp hỷ sự. Không chỉ may mắn mà con giáp này còn được quý nhân phù trợ. Đặc biệt tài vận của người tuổi Thân bùng nổ mạnh mẽ vào dịp này.

Vì là người độc lập, có chủ kiến và rất có trách nhiệm. Tuy bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại rất cứng rắn. Qua hết đêm nay 20/10, vận thế sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Không chỉ sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe mà tài vận cũng vô cùng hanh thông. Các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi con giáp này.

Tuổi Tuất

Tử vi sau hôm nay 20/10 Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tuất độc thân có thể nhận ra rằng mình đang có tình cảm với một người nào đó. Bản mệnh nên chủ động hơn trong việc giữ quan hệ với đối phương. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ để mối nhân duyên tốt lành trôi qua mất.

Ảnh minh họa: Internet

Người đã lập gia đình luôn biết cách giữ khoảng cách với những người khác giới, nhờ vậy mà bạn có thể duy trì được thanh danh của mình cũng như hạnh phúc gia đình. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn cuộc sống.

Thực Thần cho thấy nhiều người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Bạn nên có cách sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, tốt nhất là chi tiêu tiết kiệm, tránh phung phí cho những mục đích không thực sự cần thiết.

Tuổi Hợi

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Hợi có một túi tiền rủng rỉnh sau ngày 20/10. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Hợi vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Sau đêm nay, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khrao, chiêm nghiệm.