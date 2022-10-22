3 con giáp bước ra từ vũng bùn, từ 23/10/20222 chính thức "lột xác từ chiếc kén" làm giàu: Kiếm tiền mạnh mẽ, thu mua chứng khoán, nhà đất, tiền vàng đều tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 20:10

Nhờ có sao may mắn chiếu mạng, từ ngày 23/10 trở đi, nhưng con giáp này sẽ không ngày lầm lũi trong nợ nần mà cố gắng chuyển mình bứt phá, kiếm kiền ào ào.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

3 con giáp bước ra từ vũng bùn, từ 23/10/20222 chính thức 'lột xác từ chiếc kén' làm giàu: Kiếm tiền mạnh mẽ, thu mua chứng khoán, nhà đất, tiền vàng đều tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng bước sang ngày 23/10/2022, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt. Nhất là trong các lĩnh vực nhà đất, bất động sản, chứng khoán, họ sẽ biết cách làm giàu mạnh mẽ từ đây

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Mão

3 con giáp bước ra từ vũng bùn, từ 23/10/20222 chính thức 'lột xác từ chiếc kén' làm giàu: Kiếm tiền mạnh mẽ, thu mua chứng khoán, nhà đất, tiền vàng đều tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng.

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, tuổi Hợi được tài tinh chiếu mệnh hứa hẹn đường tài lộc khá hanh thông. Thần Tài cực kỳ ưu ái ban cho vô số cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Từ 23/10/2022 sẽ là thời điểm mà con giáp này có tài vận thực sự khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc chen nhau về tay. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng lo không có tiền tiêu.

3 con giáp bước ra từ vũng bùn, từ 23/10/20222 chính thức 'lột xác từ chiếc kén' làm giàu: Kiếm tiền mạnh mẽ, thu mua chứng khoán, nhà đất, tiền vàng đều tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Không phải lúc nào tài khí cũng tăng cao như giai đoạn này, thế nên tuổi Hợi cần nhanh chóng tận dụng cơ hội, chớ nên để mình phải hối tiếc về sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm

Sau 19h tối 21/10, lộc về đồn dập: 3 con giáp này vận đỏ bùng nổ, trúng độc đắc lớn, ôm cục tiền khủng, làm ăn đại tài, tình duyên nồng thắm

Những con giáp này sẽ không còn buồn rầu vì tiền nong nữa, sau 19h tối nay 21/10 sẽ có lộc đến mang niềm vui ngập tràn, tiền tài cũng tăng vọt.

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