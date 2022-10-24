Đúng 18h ngày 24/10/2022: Ngọc Hoàng ghi danh, sổ Nam Tào định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vào ào ào, tài lộc hanh thông, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 14:30

Vào 18h tối 24/10, những con giáp này có tài lộc vượng phát thăng hoa lại còn thêm nhiều may mắn với tiền bạc.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường được nhiều người yêu mến, gặp may mắn trong cuộc sống nhờ đặc điểm tính cách giản dị, dễ hòa đồng khi tiếp xúc với người khác. Người thuộc con giáp này thường sở hữu sức hút cá nhân đặc biệt, có ưu điểm riêng và tạo dấu ấn trong mắt người khác. 

Đúng 18h ngày 24/10/2022: Ngọc Hoàng ghi danh, sổ Nam Tào định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vào ào ào, tài lộc hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người ngoài nhìn vào thường nghĩ họ an nhàn, sung sướng nhưng thực chất người tuổi Hợi luôn sống rất nghiêm túc, chân thành. Họ dùng hành động để chứng minh năng lực cũng như tình cảm của bản thân. Khi thiếu sót ở mặt nào, họ cũng âm thầm tôi luyện kỹ năng. Con giáp này ít “kêu nghèo kể khổ”, thể hiện sự khó khăn, vất vả ra ngoài cho người khác xem, đồng thời cũng không khoe khoang về bản thân.

 

Chính vì thế, họ có nhân duyên tốt đẹp. Vào 18h tối 24/10, khi gặp nhiều quý nhân phù trợ, người tuổi Mão sẽ quản lý tốt mọi việc, làm việc gì cũng tốt trong các khía cạnh của cuộc sống, sự nghiệp. 

Tính cách lạc quan, rộng lượng giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt để giành được “trái ngọt” về sau. Những người có chí tiến thủ sẽ biết tận dụng các cơ hội “đổi đời”, chứng kiến tài lộc có bước nhảy vọt. 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tài năng, hành vi ngôn ngữ cẩn trọng, trước khi thực hiện việc gì cũng sẽ lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ nên hạn chế được rất nhiều tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Tốc độ hoàn thành công việc của con giáp này cũng nhanh hơn người khác.

Vào 18h tối 24/10, với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt và sự tương trợ của quý nhân, người tuổi Hợi có cơ hội khởi nghiệp thành công, cũng như thu về khoản tiền bạc không nhỏ.

Đúng 18h ngày 24/10/2022: Ngọc Hoàng ghi danh, sổ Nam Tào định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vào ào ào, tài lộc hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người đã có công ăn việc làm ổn định sẽ không ngừng nâng cao vị thế của mình trong công việc, không chỉ được tăng chức mà còn có thêm nhiều khoản thưởng kếch xù.

Phương diện tình cảm tiến triển nhanh chóng, tốt đẹp, cuối năm là khoảng thời gian tốt để hai bạn gật đầu đồng ý về chung một nhà. 

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy vào 18h tối 24/10 Sửu được Chính Tài độ mệnh. Con giáp này sẽ không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Nguồn thu nhập chính của người tuổi Sửu cũng dần ổn định hơn trước khá nhiều.

Nếu như Sửu chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa thì cơ hội tăng lương thăng thức sẽ sớm xuất hiện. Bản mệnh nên nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc dù có khó khăn trở ngại nào ngáng trở đường đi của Sửu đi chăng nữa.

Đúng 18h ngày 24/10/2022: Ngọc Hoàng ghi danh, sổ Nam Tào định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vào ào ào, tài lộc hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tuổi Sửu cũng rất may mắn về tiền bạc, bạn có thể là một ứng cử viên sáng giá cho quán quân xổ số độc đắc trong ngày.

Rất may mắn là nhờ có Chính Quan độ mệnh nên công việc của Sửu cũng có nhiều tiến triển hơn. Con giáp này đang dần khẳng định được năng lực của bản thân nên ngày càng tích cực, chủ động nâng cao giá trị của chính mình. Nhờ vậy mà cơ hội thăng tiến cũng đang dần mở ra trước mắt.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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