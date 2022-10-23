Đúng 12h trưa nay 23/10: 3 con giáp xuất sắc ẵm trọn tài lộc Trời ban, vận may khởi sắc thu bạc hốt vàng, giàu sang nứt vách

Vào 12h trưa nay 23/10 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra thuận lợi hết mực. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ nhanh chóng tìm thấy được nguồn hàng tốt, có thể khách hàng tới lui nườm nượp. Còn những người làm công ăn lương có một ngày làm việc tương đối ổn định.

Vận trình tình cảm nhận được tín hiệu khởi sắc. Tác động của nhiều yếu tố bên ngoài khiến cho bạn càng thêm hiểu nhau hơn. Chỉ cần thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, chắc chắn hai bạn sẽ càng hạnh phúc hơn.

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng tự bản thân họ cảm thấy rằng đây là một năm đầy thách thức, bởi sự hoạt động mạnh của sao Thái Bạch làm cản trở sự nghiệp cũng như con đường tài vận của họ. Việc kiếm ra tiền nhưng lại luôn phải chi tiêu cho những việc không chính đáng khiến con giáp này vô cùng hoang mang.

Đừng quá lo lắng, theo tử vi 12 con giáp, vào 12h trưa nay 23/10 những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài.

Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng bước sang 12h trưa nay 23/10, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.