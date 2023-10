Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Vào 6h sáng 22/10, đại may mắn với người tuổi Mão do có Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh. Sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa, thậm chí là vượt kỳ vọng đã đặt ra từ đầu. Càng về cuối tuần, bạn càng khấm khá hơn về tài lộc. Vận may liên tục đến sẽ cho bạn những cơ hội phát tài bất ngờ. Đó có thể là trúng xổ số độc đắc hoặc được nhận bổng lộc "khủng" không ngờ.