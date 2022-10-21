Đúng 6h sáng mai 22/10/2022: 3 con giáp nhận niềm vui liên hoàn, tiền tài thăng tiến mạnh, trúng độc đắc bạc tỷ, chuẩn bị đổi nhà mua xe sang

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 22:35

Vào 6h sáng 22/10, 3 con giáp này liên tục có những niềm vui bất ngờ mà chính bạn cũng không dám nghĩ tới. Có thể đây là lúc phúc khí hưng vượng nhất trong ngày nên hãy tận dụng để làm giàu nhé.

Tuổi Mão

Đúng 6h sáng mai 22/10/2022: 3 con giáp nhận niềm vui liên hoàn, tiền tài thăng tiến mạnh, trúng độc đắc bạc tỷ, chuẩn bị đổi nhà mua xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 6h sáng 22/10, đại may mắn với người tuổi Mão do có Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh. Sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa, thậm chí là vượt kỳ vọng đã đặt ra từ đầu. Càng về cuối tuần, bạn càng khấm khá hơn về tài lộc. Vận may liên tục đến sẽ cho bạn những cơ hội phát tài bất ngờ. Đó có thể là trúng xổ số độc đắc hoặc được nhận bổng lộc "khủng" không ngờ.

Chỉ có một khó khăn duy nhất là chuyện tình cảm của những người đã có đôi lứa, cả hai dễ mâu thuẫn khi nghe thấy lời bàn ra tán vào từ người ngoài. Còn với người độc thân, bạn có sức hút riêng, rất giỏi ăn nói nên sẽ dễ nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Đúng 6h sáng mai 22/10/2022: 3 con giáp nhận niềm vui liên hoàn, tiền tài thăng tiến mạnh, trúng độc đắc bạc tỷ, chuẩn bị đổi nhà mua xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Vào 6h sáng 22/10, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình. 

Tuổi Tỵ 

Những người tuổi Tỵ trong đầu tháng 10 do chịu ảnh hưởng của sao Kế Đô mà ốm đau kéo dài, thậm chí là gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Đi làm là vậy nhưng cũng không đủ tiền chi tiêu, đây là điều khiển tuổi Ngọ cảm thấy đau đầu và nan giải nhất. 

Bạn cũng cần đề phòng thị phi do Hỏa Tinh chiếu rọi, lời ăn tiếng nói hàng ngày nóng nảy, khiến những người xung quanh không hài lòng và đem lòng ghen ghét. 

Đúng 6h sáng mai 22/10/2022: 3 con giáp nhận niềm vui liên hoàn, tiền tài thăng tiến mạnh, trúng độc đắc bạc tỷ, chuẩn bị đổi nhà mua xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng bước vào thời điểm 6h sáng 22/10, con giáp này chuẩn bị dọn đường chào đón Thần Tài. Những khó khăn trước đó được giải quyết triệt để, sức khỏe của bạn cũng từ đó mà tốt hơn từng ngày.

Thời điểm này đến cuối năm sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của bản mệnh trong năm Nhâm Dần này đấy. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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