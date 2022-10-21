Từ 22/10 đến 24/10: 3 con giáp 'vô duyên' với tiền tài, Hung Vận Thái Tuế 'phong tỏa' vận mệnh, đầu tư dễ mất trắng, càng cố càng nhanh sạt nghiệp

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 19:35

Những con giáp này vào những ngày từ 22/10 đến 24/10 cần nâng cao cảnh giác, nhất là đối với việc đầu tư càng phải thận trọng, mang số tiền tới đi làm ăn không phải chuyện dễ dàng.

Tuổi Thìn

Từ 22/10 đến 24/10: 3 con giáp 'vô duyên' với tiền tài, Hung Vận Thái Tuế 'phong tỏa' vận mệnh, đầu tư dễ mất trắng, càng cố càng nhanh sạt nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn từ 22/10 đến 24/10 phải hết sức thận trọng trong việc làm ăn, đặc biệt chú ý tới hợp đồng, các con số để tránh sai sót và xảy ra điều đáng tiếc. Bạn cũng cần rèn luyện một cái nhìn thực tế trong kinh doanh, không nên cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt khiến mất nhiều hơn được.

Trong thời gian này, nếu có người vay mượn, rủ đầu tư thì bạn nên cân nhắc dựa vào mức độ thân thiết của đôi bên. Đừng vì cả nể rồi cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bạn mà thôi. Thói quen tiêu tiền của bạn cũng cần thay đổi, không được vung tay quá trán để rồi phải đi vay mượn tiền. Bạn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, nghiêm túc.

Tuổi Tuất

Những sai lầm liên tiếp xảy ra trong tuần này nhắc nhở con giáp tuổi Tuất cần chú ý đến việc lập kế hoạch dài hạn, liên quan đến du lịch, giáo dục. Cần đo lường tất cả những mục tiêu và lý tưởng của mình xem liệu có khả thi, thực tế hay không. Chỉ khi sống thực tế, bạn mới thoát khỏi cảm giác vỡ mộng.

Từ 22/10 đến 24/10: 3 con giáp 'vô duyên' với tiền tài, Hung Vận Thái Tuế 'phong tỏa' vận mệnh, đầu tư dễ mất trắng, càng cố càng nhanh sạt nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì sự nhàm chán trong mối quan hệ mà con giáp tuổi Tuất cứ thế xa gần người mình thương. Đã đến lúc các bạn cũng có thể sáng tạo hơn trong việc lựa chọn địa điểm hẹn hò để cả hai có thể có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Thiên Cẩu gây hại cho sức khỏe của người tuổi Tuất, nếu tìm hiểu lý do thì cũng có thể vì bạn đang quá quan tâm tới việc của người khác tới mức stress. Có những khủng hoảng, tổn thương là do chính bạn gây ra, hãy yêu thương bản thân mình hơn để tinh thần của bạn trở nên khỏe mạnh đã nhé.

Tuổi Thân

Từ 22/10 đến 24/10, tuổi Thân vừa có hạn Tam Tai vừa xung Thái Tuế nên mọi chuyện đều cần có sự cẩn trọng.

Từ 22/10 đến 24/10: 3 con giáp 'vô duyên' với tiền tài, Hung Vận Thái Tuế 'phong tỏa' vận mệnh, đầu tư dễ mất trắng, càng cố càng nhanh sạt nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh này có thể sẽ phải xem xét 1 bản hợp đồng kinh doanh, gia hạn bằng cấp hoặc ký hợp đồng làm việc, dù sao đi chăng nữa, bạn cũng nên đọc kỹ các điều khoản, tránh phát sinh các tranh chấp hoặc rắc rối về pháp lý.

Ảnh hưởng của Thái Tuế Hung tinh không hề tốt, do đó người tuổi Thân nên làm gì cũng ưu tiên sự an toàn lên trên hết. Nhất là trong những việc liên quan tới rủi ro nghề nghiệp hoặc khi bạn phải đi xa nhà, di chuyển bằng xe riêng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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