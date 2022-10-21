3 tuổi phúc lộc đầy nhà từ cuối tháng 9 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, vượng phát thăng hoa, tiền vàng chất núi, đại cát giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 21:10

Tử vi dự báo vào cuối tháng 9 Âm lịch này, những con giáp sau đây sẽ có may mắn ngút ngàn, nhận đại lộc Trời ban nên làm ăn kinh doanh cũng vượng phát đật đỉnh, thu tiền mỏi tay.

Tuổi Dần

3 tuổi phúc lộc đầy nhà từ cuối tháng 9 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, vượng phát thăng hoa, tiền vàng chất núi, đại cát giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Vào cuối tháng 9 Âm lịch này nếu có kế hoạch kí kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Tuổi Dậu 

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu vốn được coi là con giáp hiền hòa, điềm đạm, biết quan tâm, chú ý đến những người xung quanh, họ có một tình thương người vô bờ bến. Đôi khi biết mình không đủ khả năng nhưng cũng cố vay mượn để giúp đỡ bạn bè, thân nhân. 

Đây là điều khiến mọi người luôn nể phục con giáp này, Trời Phật cũng vì vậy mà thương tình cho những khó khăn trước đó họ đã trải qua. Công việc không thuận lợi, suôn sẻ, luôn bị những người xung quanh đè nén, thậm chí là bắt nạt khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

3 tuổi phúc lộc đầy nhà từ cuối tháng 9 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, vượng phát thăng hoa, tiền vàng chất núi, đại cát giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vào cuối tháng 9 Âm lịch này, mọi con đường mới sẽ mở ra với bản mệnh, rất có thể bạn tìm được công việc mới phù hợp với năng lực của bản thân và đặc biệt hơn là một môi trường làm việc khiến bạn hạnh phúc.

Ở đây bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn thật lòng, cả tình duyên và sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh" ngày một tiến tới.

Tuổi Mão

Tuổi Mão chính là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

3 tuổi phúc lộc đầy nhà từ cuối tháng 9 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, vượng phát thăng hoa, tiền vàng chất núi, đại cát giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Mão mà đang làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Còn riêng với những người tuổi Mão mà làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Trong cuối tháng 9 Âm lịch này, tuổi Mão sẽ được đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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