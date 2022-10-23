Song Hỷ tới nhà dẹp sạch khó khăn: 3 tuổi phất lên như diều gặp gió, tiền tài tăng vọt, công danh sáng chói trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 06:35

Tử vi cho thấy trong 30 ngày tới đây, những con giáp này sẽ thay vận đổi đời, đi qua hết khó khăn để làm giàu trước Tết.

Tuổi Dần

Theo tử vi, có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần dễ thu được khoản lời lãi lớn trong 30 ngày tới. Khi những cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự quá lâu. Muốn làm ăn lớn, bạn cần quyết đoán nắm bắt. 

Trong lĩnh vực chi tiêu, bạn cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu hoang phí thì dù bạn có kiếm được bạc tỷ thì một ngày nào đó cũng sẽ cháy túi, rơi vào cảnh phải vay mượn người khác thôi. 

Song Hỷ tới nhà dẹp sạch khó khăn: 3 tuổi phất lên như diều gặp gió, tiền tài tăng vọt, công danh sáng chói trong 30 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, trong 30 ngày tới, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn có cái nhìn mới về những vấn đề đã bế tắc suốt thời gian qua. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và nhanh chóng áp dụng những tri thức ấy vào công việc của mình.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên thử cho người thật lòng với mình một cơ hội để xích lại gần hơn xem sao. Có thể quen biết đối phương lâu, bạn sẽ nhận ra nhiều ưu điểm của người đó.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, tuổi Hợi được tài tinh chiếu mệnh hứa hẹn đường tài lộc khá hanh thông. Thần Tài cực kỳ ưu ái ban cho vô số cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Trong 30 ngày tới sẽ là thời điểm mà con giáp này có tài vận thực sự khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc chen nhau về tay. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng lo không có tiền tiêu.

Song Hỷ tới nhà dẹp sạch khó khăn: 3 tuổi phất lên như diều gặp gió, tiền tài tăng vọt, công danh sáng chói trong 30 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Không phải lúc nào tài khí cũng tăng cao như giai đoạn này, thế nên tuổi Hợi cần nhanh chóng tận dụng cơ hội, chớ nên để mình phải hối tiếc về sau.

Tuổi Tý

Song Hỷ tới nhà dẹp sạch khó khăn: 3 tuổi phất lên như diều gặp gió, tiền tài tăng vọt, công danh sáng chói trong 30 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý được Chính Tài hậu thuẫn nên vận trình tài lộc vượng phát. Tuổi này không còn bị áp lực bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền như khoảng thời gian trước. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư cũng diễn ra êm xuôi đúng như dự tính của bạn.

Trong 30 ngày tới còn là lúc có Tam Hợp Thái Tuế nên công việc diễn ra khá hanh thông. Sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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