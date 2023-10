Bắt đầu từ 9h sáng 23/10/2022: 3 con giáp vận tài khởi sắc, mua két đựng tiền, bạc vàng trù phú, làm ăn đại phát, cuối năm đổi luôn nhà mới

Không chỉ vậy, vận tài lộc trong ngày cũng khá rực rỡ, tuổi Mão có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hi sinh một chút thì bạn sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc rủng rỉnh còn giúp bạn đề phòng những khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

Người cầm tinh con Rồng nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 9h sáng 23/10/2022, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc từ 9h sáng 23/10/2022 rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.