Bắt đầu từ 9h sáng 23/10/2022: 3 con giáp vận tài khởi sắc, mua két đựng tiền, bạc vàng trù phú, làm ăn đại phát, cuối năm đổi luôn nhà mới

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 08:10

Tử vi cho thấy từ 9h ngày 23/10 sẽ là lúc những con giáp sau đây bước vào thười kỳ vàng son. Từ việc kinh doanh đến mua bán, trăm điều đều thuận lợi nên dễ thu bạc tỷ.

Tuổi Mão

Bắt đầu từ 9h sáng 23/10/2022: 3 con giáp vận tài khởi sắc, mua két đựng tiền, bạc vàng trù phú, làm ăn đại phát, cuối năm đổi luôn nhà mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão được Chính Quan che chở nên công danh sự nghiệp từ 9h sáng 23/10/2022 rất suôn sẻ. Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Bạn tự tin vào khả năng, cống hiến hết mình nhưng cũng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Không chỉ vậy, vận tài lộc trong ngày cũng khá rực rỡ, tuổi Mão có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hi sinh một chút thì bạn sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc rủng rỉnh còn giúp bạn đề phòng những khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Bắt đầu từ 9h sáng 23/10/2022: 3 con giáp vận tài khởi sắc, mua két đựng tiền, bạc vàng trù phú, làm ăn đại phát, cuối năm đổi luôn nhà mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 9h sáng 23/10/2022, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc từ 9h sáng 23/10/2022 rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Bắt đầu từ 9h sáng 23/10/2022: 3 con giáp vận tài khởi sắc, mua két đựng tiền, bạc vàng trù phú, làm ăn đại phát, cuối năm đổi luôn nhà mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng mai 22/10/2022: 3 con giáp nhận niềm vui liên hoàn, tiền tài thăng tiến mạnh, trúng độc đắc bạc tỷ, chuẩn bị đổi nhà mua xe sang

Đúng 6h sáng mai 22/10/2022: 3 con giáp nhận niềm vui liên hoàn, tiền tài thăng tiến mạnh, trúng độc đắc bạc tỷ, chuẩn bị đổi nhà mua xe sang

Vào 6h sáng 22/10, 3 con giáp này liên tục có những niềm vui bất ngờ mà chính bạn cũng không dám nghĩ tới. Có thể đây là lúc phúc khí hưng vượng nhất trong ngày nên hãy tận dụng để làm giàu nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ