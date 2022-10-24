Sau hết hôm nay 24/10 : 3 con giáp bước vào đại vận, niềm vui không ngớt, hái lộc rộn ràng, bạc vàng trù phú

Tử vi cho biết sau hết hôm nay 24/10 vận thế của Hợi vô cùng tốt. Bản mệnh bước vào cục diện “Tam hợp” nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Người làm công ăn lương thì có cơ hội được thăng chức. Bên cạnh đó, cung hôn nhân xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhận hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Nhờ có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Hợi tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Công việc kinh doanh phát triển không ngừng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người sống thực tế, có đầu óc, có khả năng giao tiếp tốt. Dù gặp khó khăn đến mấy, con giáp này cũng có thể giải quyết êm đẹp và gặt hái thành công.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn trong giai đoạn sau ngày 24/10. Sự nghiệp của con giáp này phát triển tốt. Bản mệnh làm việc tích cực hơn trước đây nhờ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn vượng phát của Tý sau gần một năm gánh hạn Tam Tai, tài lộc theo đó đổ về túi tiền. Với những người làm công ăn lương rất dễ được sếp nâng đỡ, giúp đỡ trong công việc thậm chí bạn có thể thăng tiến vị trí trong thời gian sau đó.

Về phương diện tình cảm, được mệnh danh là con giáp "yêu chiều đối phương", tuổi Tý biết cách dung hòa công việc với tình cảm khiến đối phương không cảm thấy tủi thân, thiếu thốn về mặt tình cảm.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi không ngừng tìm kiếm sự đam mê trong công việc. Họ đã quen với những khó khăn bất ngờ ập tới nhưng vẫn lạc quan sẽ có ngày vượt qua do đó không ngừng chăm chỉ, nỗ lực ở thời điểm hiện tại, trong khi chờ đợi cơ hội đột phá trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn tới này tiềm ẩn cơ hội mà người tuổi Mùi đang mong chờ. May mắn và tài vận của họ sẽ được cải thiện, có thể đạt tới mục tiêu mà trước đó không thể chạm vào. Những rắc rối từng khiến họ đau đầu nay có thể bất ngờ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp hơn.

Con giáp này “khổ tận cam lai”, sau khi dày công vun trồng cuối cùng cũng đón nhận trái ngọt. Họ sẽ từng bước xây dựng và phát triển sự nghiệp, đạt được những tiến bộ không ngừng. Khi nắm bắt được cơ hội lớn, họ thậm chí còn thăng hoa mạnh mẽ về tài vận, khả năng mua nhà mua xe ở trong tầm tay. Tuy nhiên, tất cả kết quả vẫn phụ thuộc chủ yếu vào năng lực và quá trình phấn đấu của họ.

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