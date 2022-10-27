3 con giáp "chiếm trọn cảm tình" của Thần Tài: may mắn bùng nổ, sự nghiệp tăng tiến, mua rương chất vàng, túi tiền rủng rỉnh từ 21h tối 27/10/2022

Xem tử vi , người tuổi Thìn có quãng thời gian từ 21h ngày 27/10 bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên Thìn làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể.

Trong chuyện tình cảm, tuần mới cho thấy tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Từ 21h ngày 27/10, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Nếu như trước đó bạn gặp nhiều khó khăn thì tuần mới này tuổi Thìn sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Tuổi Dậu

Được Thực Thần cứu giúp nên những bạn tuổi Dậu đang làm kinh doanh khá đắt hàng trong ngày này. Người làm công việc tự do thì hoạt bát lanh lợi, giỏi xoay xở công việc, việc gì đến tay bạn cũng được giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 21h ngày 27/10, vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá dồi dào, đường kiếm tiền hanh thông, thuận lợi. Có những khoản bạn không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình. Một số người may mắn hơn thì được cho tiền hoặc cho quà.

Thổ dưỡng Kim kích thích cho đường tình cảm của tuổi Dậu. Có rất nhiều điều bạn không bằng người khác, đây là chuyện hết sức bình thường. Bạn có quý nhân nâng đỡ, bạn bè tốt giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tích cực, có chí tiến thủ, có trí thức, dám đối mặt với thách thức, luôn muốn tạo ra những đột phá, hơn nữa con giáp này lại thông minh, khéo léo nên có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có nhiều quý nhân tương trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế từ 21h ngày 27/10, công việc của người tuổi Ngọ liên tiếp thu được những thành tích tốt nhất, tài vận cũng vì thế mà đi lên nhanh chóng, các khoản lương, thưởng tăng phi mã.

Quý nhân tương trợ cũng giúp cho con giáp này tránh được những sai lầm trong đầu tư, kinh doanh cũng như đem lại những có cơ hội phát tài. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm thăng hoa, hạnh phúc cũng khiến người tuổi Ngọ luôn vui tươi, phấn khởi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.