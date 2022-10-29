Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 22:45

Ngày cuối tuần rực lửa may mắn giúp 3 con giáp này sự nghiệp thêm phần hanh thông, kinh doanh muôn phần thuận lợi, lời lãi tăng cao.

Tuổi Hợi

Người sinh năm con heo phải nhiều điều không may mắn, có lúc tưởng chừng như rất tốt nhưng giữa chừng lại luôn dở khóc dở cười, có khi gặp phải một số tai nạn rất đáng tiếc, cũng có thể tốn kém tiền bạc, và cũng làm tổn thương cơ thể và tinh thần.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi 'cực mạnh', tài lộc ùn ùn kéo tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10), người tuổi Hợi sẽ 'trở mặt', những điều xấu xa, xui xẻo xung quanh cuối cùng cũng tan biến. Để bản thân có uy danh cao hơn, sắp tới sẽ mở ra tài lộc dồi dào, thu nhập tiền bạc không ngừng tăng lên, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống sẽ tiếp tục mang lại nhiều tài lộc cho gia đình.

Tuổi Hợi sẽ có một cuộc sống sung sướng, phú quý, thông minh lanh lợi và một số ý tưởng luôn khiến người ta sáng mắt. Ngoài ra, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của bản thân, vận trình tài lộc phát triển rất tốt.

Đồng thời, tổng thể tài vận trong 2 tháng cuối năm vẫn rất tốt. Bạn bè và gia đình xung quanh có thể bị lây nhiễm những điều may mắn, và họ chắc chắn sẽ nổi bật trong tương lai. Không khó có tiền, sự nghiệp phất lên, mong thực hiện được ước mơ làm giàu, gia đạo phú quý!

Tuổi Sửu

Xem tử vi, nhờ được Thực Thần trợ lực, tài lộc của con giáp Sửu trở nên hanh thông, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, đặc biệt việc lên kế hoạch đầu tư từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10) này lại càng thấy được sự phát triển. 

Người tuổi Sửu từ xưa đến nay luôn hiền lành, thân thiện và họ biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau, sự phất lên trông thấy ở thời điểm này đều nhờ sự nâng đỡ của quý nhân. 

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi 'cực mạnh', tài lộc ùn ùn kéo tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của bạn sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác, bạn cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Sửu xem khó khăn, thách thức như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên và cân nhắc kỹ trước mọi tình huống mà bản mệnh thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. 

Tuổi Ngọ

Ngọ xếp thứ 3 trong số những con giáp may mắn và giàu có từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10). Những người tuổi Ngọ cũng gặp được thần tài che chở nên có vẻ vận xui tháng này không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống, công việc và tình duyên của họ cả.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi 'cực mạnh', tài lộc ùn ùn kéo tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong các mối quan hệ bạn bè, tuổi Ngọ vô cùng trọng tình trọng nghĩa khiến người khác luôn yêu quý, kính trọng nên tích được rất nhiều phúc khí. Do đó đầu tháng họ lại được ơn phước từ những việc đã làm nên dù có gặp chuyện xui xẻo cũng sẽ hóa giải thành công.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10), tài vận của người tuổi Ngọ sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ. Công việc thuận buồm xuôi gió, hầu bao rủng rỉnh, chuyện tình cảm tuy không mấy khởi sắc nhưng ít nhất cũng không có những tranh cãi vô cớ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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