Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 18:20

Tử vi tiên tri cho thấy bản mệnh của 3 con giáp này từ 20h tối 29/10 ngập tràn may mắn, cơ hội trúng lớn đang đón chờ.

Tuổi Ngọ

Từ 20h tối 29/10, Người tuổi Ngựa sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Bạn cũng là con giáp may mắn được dự đoán dễ trúng xổ số độc đắc từ 20h tối 29/10, cơ hội làm giàu đang đỏ bừng bừng, biết đâu trong nháy mắt trở thành đại gia bạc tỷ.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Con giáp này cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi rất hiền lành và tốt bụng. Họ hay giúp đỡ và là người có trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này rất năng động và làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao. Cùng với khát khao kiến thức mạnh mẽ, tinh thần làm việc có trách nhiệm, họ có thể có được cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng và quý nhân sẽ giúp người tuổi Mùi mở ra một bước ngoặt.

Bước sang 20h tối 29/10, con giáp này có vận trình vượng phát, đạt được thành quả xứng đáng với sự siêng năng, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuổi Mùi rất dễ nhận được khoản tiền cực lớn trong thời gian này, có thể là từ lợi nhuận kinh doanh hoặc cũng do trúng xổ số độc đắc lên đến bạc tỷ.

Tuổi Sửu

Tử vi từ 20h tối 29/10 tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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