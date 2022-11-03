3 tuổi hưởng trọn Tam Hỷ: Hỷ Sự - Hỷ Tài - Hỷ Duyên, lộc vàng ngập nhà, tài chính thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch

Những người sinh năm Sửu thường có đầu óc linh động và năng lực học hỏi tuyệt vời. Đặc biệt là sau rất nhiều năm nỗ lực kiến thiết xây dựng sự nghiệp thì bạn đã có trong tay nhiều kinh nghiệm tay nghề quý giá và cũng trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều trong đời sống .

Đây là lúc để người tuổi Sửu sẽ thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời hạn trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây.

Tử vi từ cuối tháng 10 âm lịch những người tuổi Sửu cũng có nhiều thời cơ tăng trưởng bản thân hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn vất vả trong đời sống cũng dần lùi xa.

Đặc biệt, có vẻ như nhờ những kinh nghiệm tay nghề tích góp được cũng như những mối quan hệ mà mình có thì tuổi Sửu cũng trở thành một chuyên viên trong nghành quản lý tài chính cá thể. Nếu bạn góp vốn đầu tư vào đâu đó, khởi nghiệp kinh doanh thương mại hoặc làm nghề tay trái thì chắc như đinh sẽ thu về doanh thu khả quan.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, tuổi Tý có vai trò dẫn đầu tiên phong cho vạn vật nên những người bản mệnh này có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Họ vừa nhanh nhẹn tháo vát, vừa thông minh sáng tạo nên thường được mọi người tin tưởng, giao phó cho những trách nhiệm lớn.

Bên cạnh đó, theo Ngũ hành thì Tý tương ứng với Thủy nên dù gặp thách thức, họ vẫn có sự kiên trì, bền bỉ để vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 10 âm lịch chính là thời điểm quan trọng mà vận tài của những người cầm tinh con Chuột đạt được sự thuận lợi. Cho nên, họ cần thu xếp để giải quyết sớm những nhiệm vụ, giao dịch quan trọng trong khoảng thời gian này trước khi bước vào thời kỳ nghịch hành, bản mệnh đương đầu với Thái Tuế, vận trình kém đi rõ rệt ở cuối tháng.

Chỉ cần nắm bắt tốt giai đoạn trước, chuyện tiền bạc đối với con giáp này không còn gì đáng lo, chỉ cần chăm chỉ thì cứ hết lại có. Năng lực đầu tư linh hoạt giúp họ nhận được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không bị phụ thuộc vào một nguồn thu nhất định nào cả. Ngược lại, tránh đưa ra quyết định quan trọng vào giai đoạn sau để tránh gặp nhiều khúc chiết, thường phải hao tổn tinh thần vì gặp chuyện không như ý nguyện.

Tuy nhiên, tuổi Tý còn cần lưu ý bảo trì thái độ và lối sống khỏe mạnh, tích cực trong cả công việc lẫn đời sống. Có như vậy, trải qua nỗ lực mới có ngày đạt được thành công, xuôi gió thuận nước trên những bước đường về sau.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có triển vọng phát triển tốt, đặc biệt là vận trình cả tháng 10 Âm lịch năm nay sẽ luôn "leo dốc".

Họ gặp được quý nhân phù trợ, lại có dũng khí dám nghĩ, dám làm nên giành được nhiều mối làm ăn, thu hoạch nhiều hơn, có cuộc sống sung túc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuối tháng 10 Âm lịch năm nay, con giáp tuổi Thân sẽ có những bước lùi nho nhỏ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ biết cách ứng phó với khó khăn nên nhanh chóng lấy lại phong độ, tốc độ phát triển lại tiếp tục tiến lên và ổn định.

Hơn nữa, con giáp tuổi Thân còn có thêm dư địa để cải thiện cuộc sống. Họ nhận được ngày càng nhiều may mắn, mỗi ngày trôi qua đều có thêm hy vọng, sự nghiệp không xuống dốc, phúc khí tràn đầy.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm