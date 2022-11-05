Đúng 19h ngày 12/10 Âm lịch: 3 tuổi vượng vận phú quý, sang trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, lộc bao vây, tiền tài tăng tiến, tình duyên thắm nồng

Vào 19h tối 12/10 âm lịch, Tị có vận trình tài lộc khá ổn định, đảm bảo được các khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng.

Tị không nên quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Hãy tranh thủ thời điểm có cát tinh trợ vận này để khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa kiếm tiền vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

Người làm công ngoài nhận đủ lương còn có thêm những khoản thu khác. Nếu tuổi Tị đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua thì bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Người kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng. Để đảm bảo uy tín hãy luôn lựa chọn những nguồn hàng chất lượng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 20h

Con số may mắn : 7, 20

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tạm biệt khó khăn, trắc trở, chào đón hạnh phúc bằng một ngày lộc tài mở cửa nhờ được Chính Quan yêu thương giúp đỡ.

Vào 19h tối 12/10 âm lịch, những người làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều vượng phát, thu về tay khoản tiền không hề nhỏ. Với khoản tiền này bạn hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Với số tiền còn lại nếu biết tận dụng đầu tư hay tiếp tục đổ vốn kinh doanh mở rộng thị trường thì sẽ nhanh chóng đón nhận được số tiền khổng lồ hơn vậy rất nhiều.

Ngày này những người có gia đình đón nhận tin vui từ một thành viên trong gia đình khiến cả nhà hạnh phúc, vui vẻ thơm lây.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 6, 19

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm nay tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Vào 19h tối 12/10 âm lịch, họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, vào sát cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào vài tháng tới.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 22h

Con số may mắn : 8, 26

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