Bước sang tháng 12 dương lịch: 3 con giáp nhận may mắn bùng nổ, Thần Tài gọi tên cho tiền, tăng lương thưởng vùn vụt, vàng bạc vào túi ào ào

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi tháng 12 dương lịch của tuổi Mão cho thấy, con giáp này có thể gặp nhiều niềm vui về tài lộc. Dù là cuối tuần nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình.

Mộc sinh Hỏa, tình cảm lứa đôi đang trong những tháng tháng ngày ngọt ngào. Hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở quan tâm tới nhau.

Vốn dĩ, Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để phất lên, thì hôm nay chính là dịp may hiếm có mà bạn nên tận dụng. Bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực, mở rộng quy mô, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Con số may mắn: 8, 19

Màu sắc may mắn: đỏ, vàng

Tuổi Tý

Công việc khi bước sang tháng 12 dương lịch diễn ra thuận buồm xuôi gió, bản mệnh dễ dàng được cấp trên để ý dẫn lên một ví trí cao hơn hiện tại, đặc biệt với những người làm công ăn lương lại càng được ưu ái nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm được gắn kết hòa hợp, không còn phải đón nhận những điều đau lòng trước đó nữa, những cảm xúc nhạt phai dần được ngọn lửa tình yêu hâm nóng.

Tài vận được cải thiện đáng kể, bạn hoàn toàn có thể chi trả những khoản sinh hoạt phí hay mua một vài món đồ đã thích từ trước.

Con số may mắn: 10, 29

Màu sắc may mắn: hồng, xanh biển

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người thông minh và cẩn thận. Họ sống rất có trách nhiệm và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào, họ sẽ không để cấp trên phải thất vọng. Con giáp này thường không có vị trí quá cao do bản thân ưu tiên cuộc sống bình yên bên gia đình hơn nhưng cũng là con giáp không khi nào rơi vào nghèo khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 12, theo tử vi, những vất vả trong công việc trước đây của tuổi Mùi sẽ được giải quyết triệt để. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Mùi không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới.

Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Mùi nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ.

Con số may mắn: 4, 16

Màu sắc may mắn: cam, xanh lục

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.