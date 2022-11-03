Đúng 6h sáng mai 4/11/2022: Thần Tài hô tên nhận lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, tiền chất thành núi, tài vận hanh thông

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 22:45

May mắn mở ra ngay sang sớm, vào 6h ngày 4/11 này, những con giáp sau đón niềm vui rộn ràng biết bao khi lộc làm ăn cứ thế tăng vù vù.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hiền lành và thường rất chịu khó, trong thực tiễn và kiên cường trong đời sống. Tuổi Hợi sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, kiến thiết xây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và ý thức của bản thân và mái ấm gia đình.

Đúng 6h sáng mai 4/11/2022: Thần Tài hô tên nhận lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, tiền chất thành núi, tài vận hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 6h ngày 4/11 đường tài lộc sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ hưng thịnh. Các thời cơ góp vốn đầu tư đến tới tấp, tình hình kinh tế tài chính cá thể cũng không thay đổi và tăng trưởng rất khả quan.

Không chỉ việc làm của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà năng lực thăng quan tiến chức cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, cho nên vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể.

Nếu tuổi Hợi cảm thấy may mắn chưa mỉm cười với mình thì cũng đừng nản lòng bởi vì tuổi Hợi vốn là người chưa bao giờ thôi nhiệt huyết trong công việc cả. Chỉ cần giữ vững tinh thần đó thì may mắn và các cơ hội tốt sẽ sớm tìm đến với bạn thôi.

Tuổi Sửu

Theo Ngũ hành thì Sửu tương ứng với Thổ, một nguyên tố mang tính vững chắc, ổn định. Ngoài ra, trong xếp hạng 12 con giáp theo thứ tự, con trâu là loài đạt vị trí thứ 2 trong cuộc đua về trời. Điều đó đã phần nào quyết định người mang bản mệnh này thường có cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này không ngại khó khăn, nguy hiểm, luôn hướng tới nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn của riêng mình.

Đúng 6h sáng mai 4/11/2022: Thần Tài hô tên nhận lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, tiền chất thành núi, tài vận hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Sửu sinh năm 1973 và 1997, vào thời điểm Dương khí tràn đầy, khí Hỏa vượng nhất trong năm yếu tố ngũ hành thì tương sinh ra Thổ, kéo theo vận may và tài lộc cùng nảy nở thịnh vượng. Nếu tránh được tai họa do tiểu nhân quấy phá, lừa phỉnh, bản mệnh con Trâu sẽ ngày càng gặp nhiều thuận lợi trên con đường Chính Tài, cũng như đời sống tương lai ngày một thông thuận. Cần hạn chế ôm đồm nhiều việc vào người, dễ gặp bất trắc rủi ro.

Bên cạnh đó, vào 6h ngày 4/11 cũng là thời điểm thích hợp để bắt tay chuẩn bị các dự án lớn, các ý tưởng đã ấp ủ từ lâu vì nhân duyên của bản mệnh trong giai đoạn này tương đối tốt. Những người xung quanh sẵn sàng hỗ trợ khi gặp khó khăn. Nếu có cơ hội thay đổi môi trường làm việc thì cũng không cần chần chừ, đây là biến động theo chiều hướng tích cực đi lên. Khó khăn hay thách thức đều có khả năng chuyển hóa thành cơ hội thể hiện năng lực, rèn luyện bản thân với tâm thái vui vẻ, sẵn sàng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ vào 6h ngày 4/11. Họ nắm chắc cơ hội kiếm tiền, trên đường thành công sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ, cuộc sống bình ổn, không có chuyện thua lỗ bất ngờ.

Trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Tý có thể đặt nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình ngày càng suôn sẻ, đường thăng tiến cũng thuận lợi hơn.

Đúng 6h sáng mai 4/11/2022: Thần Tài hô tên nhận lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, kinh doanh lãi đậm, tiền chất thành núi, tài vận hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họ không những được quý nhân giúp đỡ mà còn có nhiều cơ hội nâng cao tầm nhìn và sự hiểu biết của mình.

Nhờ vậy mà con giáp tuổi Tý này được nhiều hơn mất, kiếm tiền suôn sẻ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy bản mệnh có phần kém sắc vào ngày mai 2/11, 3 con giáp này cần cẩn trọng hơn nữa, tránh để lời ngon tiếng ngọt thao túng mà đánh mất tiền của.

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