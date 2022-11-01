Đúng ngày mai, Thứ Tư (2/11): 3 con giáp rơi vào Ngũ quỷ Hung tinh, tài vận kém sắc, tình tiền ảm đạm, dễ "cháy ví" vì lừa lọc, tiểu nhân gài bẫy đâm sau lưng

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 22:45

Tử vi cho thấy bản mệnh có phần kém sắc vào ngày mai 2/11, 3 con giáp này cần cẩn trọng hơn nữa, tránh để lời ngon tiếng ngọt thao túng mà đánh mất tiền của.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn là con giáp hoạt bát, thông minh nhanh nhạy, rất biết cách nói chuyện nhưng lại luôn thua thiệt về đường tình cảm, vận đào hoa dữ cứ mãi đeo bám theo tuổi này khiến họ không thể nào tìm được đối tượng như ý muốn. 

Đúng ngày mai, Thứ Tư (2/11): 3 con giáp rơi vào Ngũ quỷ Hung tinh, tài vận kém sắc, tình tiền ảm đạm, dễ 'cháy ví' vì lừa lọc, tiểu nhân gài bẫy đâm sau lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 2/11 theo tử vi 12 con giáp, phương diện tình cảm gặp nhiều trắc trở, chật vật do chịu tác động mạnh mẽ của ngũ hành tương khắc, dường như mọi chuyện không thuận theo ý muốn của con giáp này. 

Họ rất khó để có thể tìm được một nửa ưng ý để trao gửi tình cảm của mình. Với các cặp đôi ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn trái chiều, những mâu thuẫn này rất khó để có thể tháo gỡ ngay trong lúc này. 

Những người có gia đình có sự rạn nứt tình cảm với các thành viên trong gia đình, họ không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình gây ra sự hờn giận, trách móc. 

Tuổi Thìn

Vào ngày mai 2/11 Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Thìn cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn có điềm báo phá tài đang rình rập, đe dọa khiến con giáp này có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng và phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để khắc phục hậu quả.

Đúng ngày mai, Thứ Tư (2/11): 3 con giáp rơi vào Ngũ quỷ Hung tinh, tài vận kém sắc, tình tiền ảm đạm, dễ 'cháy ví' vì lừa lọc, tiểu nhân gài bẫy đâm sau lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng nên đặt ra những quy định riêng về việc sử dụng tiền như thế nào nếu không muốn chịu rủi ro. Bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào bản thân vì ít nhất cũng biết được chính xác là mình không nên chi tiền vào đâu.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tuy không phải phát triển vượt bậc nhưng bạn cũng đón nhận được tin vui là gặp được đối tượng ưng ý trong thời gian này. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người có đi đến đâu hay không thì phụ thuộc vào quyết định của chính bạn mà thôi.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, Thứ Tư (2/11): 3 con giáp rơi vào Ngũ quỷ Hung tinh, tài vận kém sắc, tình tiền ảm đạm, dễ 'cháy ví' vì lừa lọc, tiểu nhân gài bẫy đâm sau lưng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý chính là con giáp vướng vận xui vào ngày mai 2/11. Nên về tài chính, tuổi Tý có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Điều Tý cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình. Các bạn nên nhớ cẩn trọng về tiền tài, tránh hoang phí, gặp thị phi thì sẽ ảnh hưởng tác động đến nổi tiếng cũng như tiền tài của mình. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Tý cần rất chú ý quan tâm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

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Ngày cuối tuần rực lửa may mắn giúp 3 con giáp này sự nghiệp thêm phần hanh thông, kinh doanh muôn phần thuận lợi, lời lãi tăng cao.

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