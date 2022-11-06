Đen mãi đủ rồi: sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp giàu to nhất vùng, tiền cuồn cuộn về như lũ, sang phú vinh hoa có đủ, làm ăn đại vượng thăng hoa

Người tuổi Tỵ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ bạn bè mà không so đo tính toán.

Cuộc sống của họ thuận lợi và có nhiều chuyển biến đáng kể, có thể nói vinh hoa phú quý ở trong tầm tay.

Sau rằm tháng 10 âm lịch, khi phúc báo dồi dào, vận khí ngập tràn, thần Tài yêu thương, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, việc đầu tư, kinh doanh của con giáp này cũng hồng phát, mang lại nguồn thu nhập dồi dào.

Con số may mắn: 9, 17

Màu sắc may mắn: đỏ, cam

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh.

Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng đến hậu vận, họ vẫn có sự nghiệp thành công và cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Sau rằm tháng 10 âm lịch là khoảng thời điểm người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng thuận lợi, may mắn. Người đi xa cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: vàng, tím

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu tích cực sau rằm tháng 10 âm lịch do có Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ. Bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh chóng cũng sẽ khiến kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại cảm thấy ngứa mắt. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào, bạn cũng nên khiêm tốn, chớ nên khoe khoang thành quả của mình.

Phương diện tài lộc ít nhiều có điểm sáng rõ rệt. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý.

Con số may mắn: 1, 18

Màu sắc may mắn: lục, hồng

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.