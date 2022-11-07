Nghèo mãi đủ rồi: Từ 15/10 âm lịch, 3 con giáp đổi đời lên hương, bơi qua bể khổ làm giàu cực nhanh, thu bạc gom vàng, sự nghiệp tăng tiến

Vận trình sự nghiệp cũng được quý nhân nâng đỡ, che chở. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Từ 15/10 âm lịch, tuổi Dậu được dự báo đón nhiều tin vui ở đường tài lộc nhờ Sửu Dậu Tương Hợp. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, doanh thu kiếm được kha khá. Mối quan hệ hai bên xây dựng trên sự tin tưởng và đôi bên cùng có lợi nên lợi nhuận rất bền vững.

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu cũng mặn nồng không kém. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, tình cảm ngày càng gắt kết hơn. Nhân cơ hội này hãy làm điều gì đó để tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời.

Màu sắc may mắn: xanh, đỏ

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, cương trực, nhưng lại độc đoán, làm việc theo cảm tính, không bao giờ chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người.

Chính bởi sự tự kiêu, độc đoán nên giai đoạn trước đó bản mệnh vấp vào không ít rủi ro, do cách làm việc còn đặt tình cảm lên nhiều hơn dẫn đến sơ hở, tạo lỗ hổng cho kẻ gian phá hoại gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 15/10 âm lịch, Ngọ nhận thức được sai trái của mình mà quyết tâm vực lại. Họ biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh làm bàn đạp vươn lên nhanh chóng, gặt hái được không ít lợi nhuận.

Phương diện tình cảm vượng vận đào hoa, tuổi Ngọ tỏ tình thành công, nhận được tình cảm chân thành nhất đến từ đối phương vì vậy mà có một khoảng thời gian hạnh phúc hơn cả.

Con số may mắn: 5, 17

Màu sắc may mắn: vàng, cam

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người lanh lợi, thông minh trong công việc. Con giáp này làm gì cũng cẩn thận, chu đáo. Họ không thích kiểu làm qua loa cho có mà muốn làm việc gì cũng phải đâu ra đấy.

Tử vi dự báo rằng người kinh doanh hay làm tự do đều có thể gặp may mắn từ 15/10 âm lịch. Đây là cơ hội phát tài cho người tuổi Tỵ. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này càng về cuối năm càng thuận lợi, tiền bạc không ngừng kéo đến. Con giáp này có điềm áo trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng thăng tiến. Các cặp đôi sẽ có thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới. Người có gia đình có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Con số may mắn: 7, 9

Màu sắc may mắn: tím, nâu

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.